Postales Matanceras: La jicotea gigante

La jicotea (Trachemys decussata) es el único quelonio de agua dulce que habita el territorio nacional. Sus poblaciones han sido asediadas para su consumo por los cazadores y utilizadas como mascotas, razón que justifica la rara e inusual presencia de grandes ejemplares.

En la Ciénaga de Zapata, con sus bosques y manglares protegidos, han sido reportados.

Finalizando la década de 1990, Idael Almaguer Pérez capturó, en la zona de las Cuchillas de Guasasa, porción oriental de la Ciénaga de Zapata, una jicotea hembra que pesó 27 libras.

El animal, expuesto en cautiverio en un estanque de la Finca Fiesta Campesina, ubicada entre la Autopista Nacional y el histórico central Australia, constituye —que se conozca— la jicotea más grande capturada en el mayor humedal del Caribe insular.

Descomunal y “monstruoso” ejemplar que forma parte de la historia y el patrimonio local. (Ilustración Carlos Junior Hoyos)

