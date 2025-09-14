Recibe la escritora María Elvira Carmenate condición de Hija Ilustre de Jovellanos

Foto: Cortesía de la fuente

La escritora y compositora María Elvira Carmenate recibió la condición de Hija Ilustre de Jovellanos por su valioso aporte a la cultura, otorgado por la Asamblea Municipal del Poder Popular.

La homenajeada acumula una amplia trayectoria artística y pedagógica en la que destaca su labor como promotora cultural, la creación del grupo infantil Kikiricantos y varias publicaciones en editoriales y revistas.

El público matancero seguro recordará canciones de su autoría como son Zumo de Romerillo, que forma parte de la banda sonora de la película Viva Cuba, y la emblemática canción Novio de mi ciudad, dedicada a Matanzas.

Su libro infantil Martín Buscamundos fue publicado en España y es una de las lecturas obligatorias del género en las letras matanceras. La autora labora actualmente como profesora de Historia en el poblado de San Miguel de los Baños.

Este reconocimiento es más que merecido para una artista que, además de crear, dedicó buena parte de su vida a la formación cultural en comunidades, tanto en Jovellanos como en Jagüey Grande.