Continúan reparaciones en central Jesús Rabí

Un turbogenerador de 3 MW de potencia, que convertirá al central azucarero Jesús Sablón (Rabí) de Matanzas de consumidor en generador de electricidad, constituye la principal novedad de las reparaciones que se ejecutan en esa industria de manera previa a la próxima zafra.

La instalación de este equipo no solo mejorará la eficiencia energética del ingenio, sino que contribuirá de manera directa al Sistema Electroenergético Nacional.

Durante un recorrido de supervisión este domingo, Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en la provincia, constató el avance de los trabajos y reconoció el compromiso y la conciencia de los trabajadores con la misión de la industria, crucial para la producción de azúcar, energía, mieles y alcoholes.

Las acciones en el central van más allá de la generación eléctrica. El plan de reparaciones, integral y ambicioso, incluye mejoras sustanciales en los sistemas de agua y vapor para lograr una mayor eficiencia, así como la reparación crítica del recalentador y las tuberías de las calderas.

En el área de fabricación, se modernizan las dos centrifugas restantes que faltaban por actualizar y se reparan por completo los cinco molinos del tándem, lo que se traducirá en un incremento tangible de los rendimientos industriales durante la molienda.

Sabines Lorenzo, quien compartió sus impresiones en la red social Facebook, destacó la importancia de este esfuerzo colectivo. El dirigente también señaló que se evalúan otras acciones directamente relacionadas con los ingresos y la atención a los trabajadores, en correspondencia con los resultados productivos que se alcancen, un elemento clave para estimular la permanencia y el rendimiento de la fuerza laboral.

La transformación del central Jesús Rabí es un ejemplo concreto de los esfuerzos del país por modernizar su base industrial azucarera, incrementar la generación de energía a partir de fuentes renovables y elevar la eficiencia económica, en línea con la estrategia nacional para impulsar este sector estratégico.