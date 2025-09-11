Un abrazo a Palestina en el pincel de Cazorla

Sensibilizar a la comunidad universitaria con la lucha del pueblo palestino mediante las artes resultó el mensaje plasmado por el pincel de Ramón Ruíz Cazorla, en una de las paredes de la Casa de Altos Estudios yumurina.

«Con la realización del mural, buscamos que cada universitario vea en este rincón, colmado de colores y símbolos propios de cada país, un apoyo no solo a la lucha que se libra día a día, sino un homenaje a la historia de esta hermana nación», afirmó Ramón Ruíz Cazorla.

Sembrar en los futuros profesionales de la Atenas de Cuba el amor por el arte como forma de vida, y descatar su extraordinaria capacidad de abrazar sentimientos y enseñanzas, fueron los motivos de este regalo, que desde hoy embellece a la Universidad de Matanzas.

Estudiantes de la carrera de Educación Artística demostraron sus habilidades durante la realización de la obra, así como la vocación que en su paso por la Educación Superior fertilizarán en aras de aportar desde el talento que los acompaña a la Ciudad de los Puentes.

Un puño brota entre banderas, palmas y olivos prenden fuerte sus raíces a la historia, mientras ese aroma, atrapado por las flores distintas pero iguales, recorre el campus universitario para colmarlo, de esperanza y sensibilidad ante las injusticias de un mundo, necesitado de empatía y amor. (Por: Flavia de los Ángeles Contreras Vega, estudiante de Periodismo)