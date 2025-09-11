Trabajadores sociales matanceros celebran su 25 aniversario

Matanzas celebró este miércoles el aniversario 25 de la creaión del Programa de los Trabajadores Sociales, un proyecto instituido en Cuba por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el 10 de septiembre de 2000 con el propósito de mejorar el sistema de atención a personas en situación de vulnerabilidad.

La provincia cuenta como norma con un trabajador social por circunscripción y en las zonas más complejas pueden confluir hasta grupos de a tres. Su labor consiste en atender de primera mano los problemas de los más necesitados, servir como enlace hacia posibles soluciones y acompañarlos en todo momento.

Yudeikis Domínguez Arias, directora municipal de Trabajo y Seguridad Social, acumula dieciséis años en la labor: “Me gradué en el año 2007 y desde entonces he dedicado mi vida profesional a mejorar la calidad de vida de los más necesitados”.

La ciudad de Matanzas cuenta con ciento veinte trabajadores sociales que gestionan múltiples áreas de atención. De ellos depende que los recursos lleguen donde son más necesarios y que tengan un impacto real en las comunidades y barrios.