Restablecen el Sistema Eléctrico Nacional

El pasado miércoles, una salida imprevista de la CTE Antonio Guiteras dejó sin servicio al Sistema Eléctrico Nacional. Desde ese instante, comenzó una carrera contrarreloj para restablecer la energía en todo el país.

A las seis de la mañana de este jueves se generan 1000 MW en Cuba.

Existen dos grandes sistemas creados, uno desde Mariel hasta Matanzas y otro desde Matanzas hasta Camagüey, informó en sus redes sociales el periodista Lázaro Manuel Alonso.

En las próximas horas se incorporarán Guiteras y Mariel 6 y quedará constituido un sistema desde Pinar del Río hasta Camaguey.

Se prevé que entren dos unidades de Renté para fortalecer la generación en Oriente.

En la provincia se encuentran con servicio (cierre 6:00am) los Circuitos :

MI 1325 que da servicio a Chirimolla y al Hospital Provincial Faustino Pérez

MI 1328 que da servicio a Los Molinos, la EIDE, Estación de Alevinaje y ECIL.

MI 1437 que da servicio a Hospital de Maternidad, Escuela Ernesth Thaelman, Paseo Martí, Bombeo de Versalles y Dubrocq.

MI 1410 que da servicio a Casco Histórico.

MU 4405 que da servicio al Bombeo de Canímar.

MU 4955 que da servicio al Bombeo de Bello.

MK1406 que da servicio a ETECSA , Gobierno Provincial , Clínica Estomatológica , Gerencia de la TRD , BFI , Hostal Rio San Juan , CITMA , Rápido Plaza Narváez y desde la calle Narváez hasta Manzano y desde la calle Jovellanos hasta América.

843 y 2330 que da servicio a Casco histórico desde 1 era avenida hasta 3era avenida, desde la calle 64 hasta la 42.

4945 que da servicio a Triunvirato, Cidra, Ibarra, batey Zequeira, La Palma, San Lorenzo, Acana y San Cristóbal.

4415 que da servicio a Aeropuerto.

1453 que da servicio a Hospital Infantil, Calle Compostela para abajo incluyendo la marina, Centro de la ciudad.

MK1183 que da servicio a Hospital de Militar, Pastorita, Canímar, Gelpys.

MK1451 que da servicio a Reparto Armando Mestre , Kilometro 101 , Hogar Materno , Hogar de Impedidos , Bombeo de Zona Media , Acueducto Bombeo Calzada del Naranjal.

MK1452 que da servicio a Laboratorio Epidemiología, Tele centro, Los Mangos.

MK1454 que da servicio desde la calle Zargazaso hasta Contreras y desde Manzaneda hasta San Carlos.

MK1456 que da servicio a Calzada de San Luis , Parque Maceo , Carretera de Cidra ,Terminal de Ferrocarriles , La Jaiba , Antena de Radio Cuba , Barrio El Cangrejo.

MK225 que da servicio a Cárdenas desde Salud hasta Pinillos, desde Ayllón hasta Chapelín parte del Reparto 13 Marzo.

MJ143 que da servicio a Rápido de Versalles , Panadería , Zona Baja de Versalles , Desde Isabel Primera hasta calle 3ra y desde Narciso López hasta calle Unión.

MJ147 que da servicio a Maternidad , Hospital Oncológico , G2 , Rebombeo la Cumbre y desde calle Poza hasta Santa Cristina y desde San Isidro hasta Aranguren.

Sobre la CTE Antonio Guiteras de Matanzas

La CTE Antonio Guiteras recibió energía pasadas las 11:30 pm del miércoles. A partir de ese momento comenzó el proceso de puesta en marcha de sus equipos y sistemas.

En estos momentos se preparan las condiciones para encender el primer quemador. El arranque será «caliente» dado los parámetros de los metales y del vapor, esto puede acortar el tiempo hasta la sincronización pero hace más complejas las operaciones.

Se espera que pueda sincronizar en horario de la tarde y contribuir al mantenimiento de la frecuencia del sistema y su estabilidad.

CTE Antonio Guiteras con caldera encendida desde las 8.37am

Existen ahora mismo 36 transformadores dañados en el territorio, para los que se busca solución.

El bombeo de agua se asegura en la ciudad de Matanzas, ya que los campos de pozos cuentan con energía gracias a los microsistemas e islas creadas.

De los 225 equipos de bombeo con que cuenta la provincia, 20 se encuentran con servicio eléctrico, principalmente en la ciudad de Matanzas, Jovellanos y Agramonte. Además están activos 12 sistemas de rebombeo, 57 mediante baterías y 29 que trabajan con grupos electrógenos.

Se encuentran fuera, por rotura, 10 bombeos, y 7 por transformadores, lo cual afecta a 30 000 personas; mientras que los 110 detenidos por déficit de corriente, dejan sin servicio a unas 326 000 personas.

Se trabaja para brindar energía a los hospitales de Cárdenas y Colón y calentar subestaciones que aún no se han podido energizar, como Bolondrón, El Cocal, Hoyo Colorado y Jagüey.

Asimismo, en la medida de lo posible y si el sistema lo permite, se valora la posibilidad de brindar servicios a los circuitos con más horas afectados.

El primer secretario del Comité Provincial del Partido, Mario Sabines Lorenzo y la Gobernadora, Marieta Poey, presiden desde temprano el chequeo a los servicios del territorio.

En la provincia existen 78 puntos de venta de alimentos elaborados, 16 de ellos en la ciudad de Matanzas. Se busca acercar las ofertas a los Consejos Populares. Entre lo ofertado se encuentra: arroz en diferentes variedades, caldosa, pizza, espagueti, además de panes con croqueta, pasta y mayonesa. Se insistió en priorizar los comedores comunitarios.

En esta jornada se mantiene la distribución de pan, mientras que en la jornada de viernes pudiera afectarse la distribución en varios municipios (Unión de Reyes, Limonar, Calimete, Los Arabos, Perico y una parte de Colón). Se realiza venta de pan liberado en todos los municipios.

Las autoridades de la provincia insistieron en que resulta imprescindible abastecer los mercados, y que la presencia de productos agrícolas no se resuma solo a días de ferias. También se buscan alternativas para garantizar la venta de carbón, sobre todo en Cárdenas.

Se abastece con combustible los grupos electrógenos de hospitales, bombeos y centros de Etecsa, para mantener los servicios más vitales. Se buscan alternativas para la venta de combustible para plantas y se mantiene la venta de gas.

Los bancos mantienen depósito y extracción de efectivo, ya sea con libreta de ahorro (hasta $10 000) u operaciones con tarjetas magnéticas (hasta $5 000).

En cuanto a las comunicaciones, el 46% de las radio bases de Etecsa en la provincia se hallan afectadas a raíz de la afectación eléctrica: 16% de afectación de telefonía fija, 11% de la líneas móviles y el 51% de las zonas de WiFi públicas.

Actualización de la Situación Eléctrica en la provincia con cierre 11:30 am

En este momento se encuentran con servicio los Circuitos: