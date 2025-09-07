Entra en acción equipo de bombeo en El Conde

Este sábado, la noticia se hizo realidad para muchos vecinos de Matanzas tras la puesta en marcha del equipo 1 del sistema de bombeo El Conde, que permitirá mayor volumen de agua para solucionar el déficit en los Consejos Populares de Pueblo Nuevo y Playa.

Los especialistas de la UEB Electromecánica de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Matanzas instalaron la bomba recuperada tras un complejo proceso de montaje. La intervención de equipos pesados, como una grúa de alto tonelaje, fue necesaria en una operación que demandó habilidad de los operarios al tratarse de un equipo sumergible y de alta profundidad.

Para su puesta en marcha se necesitó además la presencia de linieros de la OBE para cambiar la acometida principal eléctrica que alimenta el equipo, por encontrarse en mal estado.

La nueva bomba, que se sumará a las dos restantes del sistema El Conde, comenzó a bombear agua hacia los barrios afectados a las 6:30 p.m. de este sábado. Esto asegura una mejora paulatina en el abasto, sobre todo al tratarse de un equipo de mayor volumen y carga.

Además, los directivos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Matanzas informaron que se logró recuperar el equipo de Fumerito, perteneciente al sistema de bombeo que abastece a la cabecera provincial de Unión de Reyes.

Se espera la entrada del sistema de Puerto Rico, también del poblado unionense, para el día de hoy.