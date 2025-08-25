Informan sobre compleja situación con el abasto de agua en la ciudad

A las paradas en el bombeo de agua por las descargas eléctricas de la tarde noche de este domingo, se sumó una aguda afectación eléctrica que mantiene fuera de servicio a los campos de pozos de Bello, El Conde y La Julia desde horas de la madrugada, la cual no se ha podido restablecer, según informan desde la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.

La difícil situación ha provocado un desabasto en la urbe yumurina al detenerse las actividades en el Centro de Distribución Matanzas Oeste por la ausencia de agua desde el sistema de pozos que abastece la gran cisterna que suministra a los diferentes barrios de una parte de Matanzas.

Más de siete horas llevan detenidos los pozos y desde la OBE intentan localizar la avería causante de la actual circunstancia que mantiene en jaque al personal de la entidad.

En estos momentos se trazan estrategias para abastecer de agua mediante pipas a instituciones de la salud.

En los últimos tiempos el sistema de bombeo se ha visto seriamente afectado por las variaciones en el voltaje y las salidas imprevista por falta de fluido, a lo que se suma las descargas eléctricas que acompañan a las frecuentes precipitaciones que ocurren en esta época del año.

En el momento de redactar esta nota se había localizado la avería en la red en un lugar próximo a Ceiba Mocha. (Tomado de la página de Facebook de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado)

