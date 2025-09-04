Unión Eléctrica prevé afectación de 1730 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1714 MW a las 20:20 horas.

La producción de energía de los 28 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 1812 MWh, con 350 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1815 MW y la demanda 2825 MW, con 1040 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1080 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 3 de la CTE Santa Cruz, Unidad 3 y 6 de la CTE Renté y Unidad 2 de la CTE Felton.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz y Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos. En el horario de la mañana saldrá de servicio para mantenimiento por 36 horas la unidad 3 de la CTE Cienfuegos.

Limitaciones térmicas: 432 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 43 centrales de generación distribuida con 272 MW. Se encuentran indisponibles por falta de lubricantes 418 MW. Para un total de 690 MW indisponibles por estas causas.



Pronóstico para el horario pico

Para el horario pico se estima la entrada de 100 MW en motores de generación distribuida que están fuera por combustible, la entrada de la unidad 3 de la CTE Santa Cruz con 60 MW (en proceso de arranque) y la entrada de la unidad 6 de la CTE Renté con 60 MW.

Con este pronóstico, en el horario pico se estima una disponibilidad de 1890 MW y una demanda máxima de 3550 MW, para un déficit de 1660 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1730 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

Lea también