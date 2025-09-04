Refuerzan acciones de control ante incremento de síndromes febriles en Unión de Reyes

El municipio Unión de Reyes enfrenta un alza de pacientes con síndromes febriles inespecíficos, concentrados fundamentalmente en los poblados de Alacranes y Unión de Reyes, informó el doctor Raydel Alejandro Sotés Carrera, director municipal de Salud Pública.

Entre las zonas más afectadas se encuentran las manzanas 18, 19, 20, 21 y 28A en Alacranes, así como las manzanas 46, 39, 26A y 11 en Unión de Reyes. Ante esta situación, decidieron trasladar un puesto de mando de la Dirección Municipal de Salud hacia las áreas en transmisión, con el propósito de coordinar con mayor inmediatez las acciones de control vectorial y vigilancia epidemiológica.

Sotés Carrera explicó que, debido al déficit de personal, incorporaron trabajadores de otros policlínicos y contrataron antiguos fumigadores para garantizar el tratamiento adulticida y focal en las viviendas. Durante la primera semana de trabajo fumigaron 496 hogares, realizaron 237 tratamientos focales, detectaron 4 focos de mosquitos, se procesaron 28 PCR y 11 muestras adicionales, y se pesquisaron 592 personas, de las cuales 21 presentaban síndromes febriles sin acudir previamente a las instituciones de salud.

Entre las alternativas se encuentran el traslado temporal de un laboratorio clínico a las zonas más afectadas, con el propósito de realizar los exámenes necesarios, en particular las pruebas de IGM al sexto día de síntomas, que permiten identificar el serotipo de dengue circulante.

Asimismo, las autoridades sanitarias exhortan a la población a reforzar el autofocal familiar, que mantengan tapados los depósitos de agua y eviten los recipientes destapados donde pueda acumularse líquido, pues constituyen el principal criadero del mosquito Aedes aegypti.

El director municipal subrayó la importancia de acudir de inmediato al consultorio más cercano o al policlínico para ser atendidos y contribuir a la mapificación de los casos, lo cual resulta vital para la organización de las acciones de enfrentamiento. Estas labores continuarán de manera simultánea en Juan Gualberto Gómez, Alacranes y Unión de Reyes, con el objetivo de eliminar la cadena de transmisión y proteger la salud de la población. (Por: Roxana Valdés Isasi)

