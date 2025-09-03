Unión Eléctrica pronostica una afectación de 1727 MW

La Unión Eléctrica (UNE) informa que durante el día de ayer ocurrieron afectaciones al servicio las 24 horas, manteniéndose las mismas durante toda la madrugada de hoy.

La máxima afectación por déficit de capacidad de generación el 2 de septiembre fue de 1808 MW a las 20:50 horas. La producción de energía de los 28 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2482 MWh, con 513 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Para hoy, la disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1800 MW y la demanda 3090 MW, con 1300 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1350 MW. Como principales incidencias se reportan las averías en las unidades 3 y 6 de Renté y la unidad 2 de Felton; los mantenimientos en la unidad 2 de la CTE Santa Cruz y unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes; y más de 40 centrales de generación distribuida, junto a la patana de Regla, detenidas por falta de combustibles y lubricantes.

Para el horario pico se estima la entrada de 100 MW en motores de generación distribuida que están fuera por combustible y 43 MW de la patana de Regla. Con este pronóstico, se estima una disponibilidad de 1943 MW y una demanda máxima de 3600 MW, para un déficit de 1657 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1727 MW en este horario.