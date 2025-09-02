Unión Eléctrica pronostica afectación de 1976 MW

La Unión Eléctrica (UNE), informa que en el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy.

La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1961 MW a las 20:20 horas, superior a lo planificado por la pérdida de 150 MW en Energás Jaruco por fallo en válvula de gas. La producción de energía de los 28 parques solares fotovoltaicos: 2753 MWh, con 556 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media.

Para la presente jornada, se cuenta con una disponibilidad de 1669 MW, para una demanda de 3070 MW, existiendo una afectación total de 1417 MW, al momento de elaborar el informe. Para el mediodía, se prevé un déficit de 1400 MW, al tiempo que para el horario pico, como consecuencia de una disponibilidad (1844 MW) inferior a la demanda (3750 MW), se pronostica un déficit de 1906 MW, para una afectación de 1976 MW.