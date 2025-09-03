Convocan a taller científico “Triunvirato: Memorias del Heroísmo”

El Centro Provincial de Patrimonio Cultural, en Matanzas, convoca al Taller Científico “Triunvirato: Memorias del Heroísmo”, en el marco de la conmemoración del 50 aniversario de la Operación Carlota y el centenario del natalicio del Comandante en Jefe, Fidel Castro.

La plantación esclavista en Cuba; la rebeldía esclava, personalidades y hechos; las secuelas de la esclavitud; y el legado africano desde el arte, se encuentran entre las temáticas que pueden ser abordadas desde la investigación, la enseñanza y la divulgación de la Historia, así como a través de los diferentes ámbitos del patrimonio.

Los ponentes enviarán sus resúmenes hasta el 10 de septiembre del 2025 al Centro Provincial de Patrimonio Cultural, los que deben estar identificados con: nombres y apellidos, teléfonos de contacto, institución a la que pertenece, además de incluir título, objetivo y 3 palabras clave. La extensión máxima es de 250 palabras.

El 20 de septiembre se informarán los trabajos aceptados para su presentación en el taller, cuya cuota de inscripción será de 300 CUP e incluirá transporte y merienda. Para más información los interesados pueden comunicarse por el correo electrónico patrim@atenas.cult.cu o por los teléfonos 52112560 y 52712929.

Lea también