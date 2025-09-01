Unión Eléctrica prevé afectación de 1890 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1749 MW a las 21:40 horas, no coincidente con la hora de máxima demanda y superior a lo planificado por no entrar la unidad 5 de la CTE Renté.

La producción de energía de los 27 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2824 MWh, con 574 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1690 MW y la demanda de 3100 MW, con 1430 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1300 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 1 de la CTE Santa Cruz, Unidad 3, 5 y 6 de la CTE Renté y Unidad 2 de la CTE Felton.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz y Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones térmicas: 384 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 52 centrales de generación distribuida con 323 MW. Se encuentran indisponibles por falta de lubricantes 370 MW. Para un total de 693 MW indisponibles por estas causas.



Pronóstico para el horario pico

Para el horario pico se estima la entrada de 100 MW en motores de generación distribuida que están fuera por combustible, la entrada de motores del emplazamiento Fuel Mariel con 105 MW y la entrada de la Patana Melones con 35 MW.

Con este pronóstico, en el horario pico se estima una disponibilidad de 1930 MW y una demanda máxima de 3750 MW, para un déficit de 1820 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1890 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

