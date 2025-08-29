Unión Eléctrica prevé afectación de 1635 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1719 MW a las 20:40 horas, no coincidente con la hora de máxima demanda.

La producción de energía de los 26 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2366 MWh, con 557 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 2120 MW y la demanda 3006 MW, con 927 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 900 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 3 de la CTE Renté y Unidad 2 de la CTE Felton.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz y Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones térmicas: 518 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 39 centrales de generación distribuida con 196 MW. Se encuentran indisponibles por falta de lubricantes 225 MW. Para un total de 421 MW indisponibles por estas causas.



Pronóstico para el horario pico

Para el horario pico se estima la entrada de 50 MW en motores de generación distribuida que están fuera por combustible.

Con este pronóstico, en el horario pico se estima una disponibilidad de 2215 MW y una demanda máxima de 3750 MW, para un déficit de 1565 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1635 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

