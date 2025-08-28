Cultura

Matanzas presente en XVII Festival Timbalaye

Festival Internacional Timbalaye 2025. Foto: tomada de Centro Provincial de Casas de Cultura. Matanzas en Facebook

Luego de su paso por La Habana, Artemisa y Mayabeque, la XVII Edición del Festival Internacional Timbalaye 2025, «La Ruta de la Rumba», llega a Matanzas este viernes, 29 de agosto, con un programa donde tradición y contemporaneidad se unen para rendir homenaje a un ritmo centenario.

El Museo de las Personas Esclavizadas, ubicado en el Castillo de San Severino, Monumento Nacional, abre sus puertas a este coloquio, cuya inauguración cuenta con la siembra simbólica de una siguaraya, árbol sagrado de la santería cubana.

La actividad continúa en el Museo de Arte de Matanzas, con la apertura de una muestra especial de piezas de la colección Padilla de arte africano, ícono de esta instalación que poco a poco regresa a su vida museográfica luego de un derrumbe parcial.

Finalmente, la fiesta de la rumba en la Atenas de Cuba halla su colofón en el barrio La Marina, donde los Muñequitos de Matanzas rinden homenaje al territorio donde nació uno de los ritmos más identitarios de la cultura cubana.

Timbalaye continuará su itinerario por las provincias de Cienfuegos y Villa Clara, donde culminará esta edición dedicada a «la voz del congo en la rumba».

