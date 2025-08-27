Unión Eléctrica estima afectación de 1790 MW para la máxima demanda

En el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación fue de 1746 MW a las 22:00 horas, coincidente con la hora de máxima demanda. Este déficit resultó superior a lo planificado debido a la salida de la unidad 8 de la CTE Mariel y a una demanda real que superó lo pronosticado.

La producción de los 26 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2949 MWh, alcanzando una potencia máxima entregada de 562 MW durante el horario de la media día con esta fuente.

El estado actual del SEN a las 06:00 horas reporta una disponibilidad de 2080 MW frente a una demanda de 3225 MW, lo que genera un déficit de 1220 MW. Para el horario de la media día se estima una afectación de 950 MW.

Entre las principales incidencias se reportan averías en la Unidad 3 y 6 de la CTE Renté y en la Unidad 2 de la CTE Felton. Se encuentran en mantenimiento la Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y la Unidad 5 de la CTE Renté. Existen limitaciones térmicas que mantienen 427 MW fuera de servicio. Además, 38 centrales de generación distribuida, con 140 MW de capacidad, están fuera por problemas de falta de combustible.

Para el horario pico se pronostica la entrada de 80 MW en motores de generación distribuida que estaban fuera por combustible, pero también la salida de 100 MW de motores del emplazamiento Fuel Mariel por trabajos planificados. Con este panorama, se estima una disponibilidad de 2080 MW y una demanda máxima de 3780 MW, para un déficit de 1720 MW. De mantenerse estas condiciones, se pronostica una afectación de 1790 MW durante este horario.

(Con información de UNE-MINEM)

Lea también