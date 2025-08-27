Música y cubanía: Issac Delgado hoy en Varadero Josone 2025

Issac Delgado y su Orquesta amenizarán hoy la tercera jornada de la quinta edición del Festival Varadero Josone: Rumba, Jazz & Son, en el Parque Josone del reconocido polo turístico ubicado en la ciudad de Matanzas.

De conjunto con él, se darán cita otros artistas del patio como Nube Roja, JG, Luchando Sessions: Garo, Adriano DJ y El Micha.

La página Cultura Matancera dio a conocer a través de Facebook sobre las variantes para la transportación desde diversos municipios; en el caso de la ciudad de Matanzas saldrán ómnibus para Josone a las 7:00 pm desde los parques René Fraga, de La Libertad, Peñas Altas, Maceo y la plaza Goicuría.

Bajo el eslogan ¡Mira cómo vengo! —título también de la más reciente producción discográfica de Issac Delgado—, el evento rinde homenaje a lo mejor de la identidad musical cubana, y constituye una perfecta unión de lo clásico con lo contemporáneo.

El Festival Varadero Josone: Rumba, Jazz & Son se ha consolidado como uno de los eventos culturales más importantes de Cuba, por su calidad artística y capacidad para reunir generaciones al ritmo del son, la rumba, la timba, el jazz y mucho más.

La cita, que inició el pasado 25 de agosto y se extenderá hasta el venidero domingo, abrirá como siempre sus puertas a la familia cubana, los jóvenes y visitantes foráneos.

