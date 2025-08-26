La Nota Gamer: Balatro, el póker nunca fue tan adictivo

No les voy a mentir, a grandes rasgos Balatro es un juego indie de póquer. Lo que lo hace realmente adictivo es que toma el sistema de recompensa del género roguelike y lo aplica a algo tan sencillo como las cartas.

La mecánica se basa en acumular puntos para superar ciegas (apuestas forzadas). Con las reglas clásicas del póquer lanzando manos hasta que logremos igualar o superar la cifra establecida con anterioridad. Lo diferente está en que podemos ir recolectando potenciadores para aumentar nuestras tiradas.

Por ejemplo: si conseguimos un Joker que aumente el multiplicador de puntos de las cartas con el número tres, eso hará que por cada tres jugado en una tirada, el resultado final se multiplique según lo que dicte el bono.

También ganaremos cartas del tarot que nos permitirán cambiar nuestra mano o cartas de mundo que mejoraran el puntuaje de nuestras combinaciones, de esta manera si un póker generaba un multiplicador x4 ahora lo hará x5, lo que aumentará nuestras posibilidades de ganar.

Llegado un punto perderemos, algo que es normal en el juego, y deberemos repetir la partida con la experiencia adquirida y solo desbloquearemos mejores comodines y mazos generales con sus propias bonificaciones. Nada más.

Lo interesante es que así puede sonar muy tedioso, pero cuando se empieza, se vuelve realmente adictivo. La primera vez que lo probé fácil me gaste unas tres horas, sin apenas darme cuentas, tirando cartas. Cuando realmente, el póquer nunca ha sido uno de mis pasatiempos.

Este indie fue nominado a juego del año y demostró que en la industria no se necesitan gráficos imponentes o desarrollos multimillonarios, basta con una buena idea, un apartado artístico hermoso y mecánicas divertidas.

Como un extra, Balatro pesa solo unos doscientos megabytes y es un juego que exige realmente pocos requisitos, por lo que no hay justificación para no probarlo.

