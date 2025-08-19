Fotorreportaje

Fidel fotógrafo

En saludo al Día Mundial de la Fotografía, Cubadebate y el Sitio Fidel Soldado de las Ideas comparten con sus lectores unas instantáneas del líder de la Revolución Cubana en una faceta poco conocida: la de fotógrafo.

A lo largo de su vida Fidel siempre mostró gran interés por las cámaras fotográficas y la fotografía en sí misma, utilizando esta forma de arte como una herramienta de comunicación.

Las siguientes fotos muestran a un Fidel más allá de su figura como político y Jefe de Estado, invitan a descubrir a un Fidel menos conocido.

