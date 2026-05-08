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José Luis Pérez Balart: el rutero del centenario

8 de mayo de 2026 0 comment
José Luis Pérez Balart: Rutero del Centenario. Foto: Izet Morales

José Luis Pérez Balart, caminante santiaguero, arribó a Matanzas la mañana del 7 de mayo tras 28 días de marcha desde Santiago de Cuba, en homenaje al Centenario de Fidel Castro Ruz.

Sin quitarse el polvo del camino, visitó el Museo de Bomberos Enrique Estrada. Fue recibido por la Mayor de la Reserva Mirtha Pardo Junco, presidenta de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en el municipio, junto a combatientes de las FAR y el Minint, y jóvenes bomberos del Comando 1.

José Luis Pérez Balart: Rutero del Centenario. Foto: Izet Morales
José Luis Pérez Balart: Rutero del Centenario. Foto: Izet Morales
José Luis Pérez Balart: Rutero del Centenario. Foto: Izet Morales
José Luis Pérez Balart: Rutero del Centenario. Foto: Izet Morales
Fotos: Izet Morales

Rosa Quintana Greck, especialista del museo, guió al seguidor de la ruta de Fidel, quien mostró especial interés en la sala 5 de agosto. Biolexis Ballester, directora del museo, le obsequió el libro Pasión por hacer y pensar la Historia, de Eduardo Torres Cuevas.

José Luis Pérez Balart: Rutero del Centenario. Foto: Izet Morales
José Luis Pérez Balart: Rutero del Centenario. Foto: Izet Morales
José Luis Pérez Balart: Rutero del Centenario. Foto: Izet Morales
José Luis Pérez Balart: Rutero del Centenario. Foto: Izet Morales
José Luis Pérez Balart: Rutero del Centenario. Foto: Izet Morales

Continuará viaje hacia la vecina provincia de Mayabeque a las 5:15 a.m, como ha hecho estos 28 días atrás, justo a la hora en que Fidel asalta el cuartel Moncada. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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Sobre el autor: Izet Morales Rodríguez

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