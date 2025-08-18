Unión Eléctrica prevé afectación de 1770 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1698 MW a las 20:50 horas. La afectación fue superior a lo planificado debido a que la demanda superior a lo pronosticado.

La producción de energía de los 25 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2498 MWh, con 473 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1940 MW y la demanda de 3160 MW, con 1250 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1250 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 5 de la CTE Nuevitas, Unidades 3 y 6 de la CTE Renté y Unidad 2 de la CTE Felton.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y Unidad 5 de la CTE Renté.

Limitaciones térmicas: 280 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 68 centrales de generación distribuida con 395 MW.



Pronóstico para el horario pico

Para el horario pico se estima la entrada de 100 MW en motores de generación distribuida que están fuera por combustible y la entrada de la unidad 5 de la CTE Nuevitas con 60 MW (en proceso de arranque).

Con este pronóstico, en el horario pico se estima una disponibilidad de 2100 MW y una demanda máxima de 3800 MW, para un déficit de 1700 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1770 MW en este horario. (Con información de la Unión Eléctrica)

Lea también