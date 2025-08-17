Laboran en barrio matancero para mitigar efectos de inundaciones

Fotos: Del autor

Los vecinos de la calle Manglar de la Circunscripción 21 del Consejo Popular Playa agradecen la presencia de varias brigadas que laboran intensamente para mitigar los efectos de las inundaciones que tanto afectan a sus viviendas tras la caída de fuertes precipitaciones.

El los últimos meses la situación se tornó más compleja e insostenible ante el nivel que alcanzaban las aguas al penetrar el interior de sus casas.

Desde el pasado martes, con el arribo al lugar de las máximas autoridades de la provincia junto a especialistas de la delegación provincial del Instituto de Recursos Hidráulicos, se diseñaron las acciones a seguir para darle curso a los planteamientos de los afectados.

En breve tiempo comenzaron las labores de desobstrucción de desagües y conductos que llevan a cabo operarios de la Mipyme Amenecer, especializada en obras de ingeniería hidráulica, así como trabajadores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Matanzas, entre otras fuerzas que participan en la intensa faena.

La complejidad de las acciones ha demandado la asistencia técnica de equipos pesados y vehículos recolectores de residuales en su primera fase.

Los operarios trabajan en difíciles condiciones al introducirse en el interior de los drenajes para extraer grandes objetos que penetraron al interior del sistema de drenaje, como un tanque plástico que según explican los especialistas avanzó por la fuerza del oleaje.

Yairán Hernández, ingeniero hidráulico a cargo de las labores, explica que en un primer momento han centrado los esfuerzos y recursos en la limpieza de los conductos, severamente obstruidos.

La semana entrante iniciarán la construcción de nuevos registros que facilite la circulación de los residuos. El primer secretario del Partido en la Provincia, Mario Sabines, se ha mantenido al tanto de la ejecución de la obra y en diálogo directo con los pobladores y factores de la comunidad.

Vecinas como Julialina Marcelo agradecen la laboriosidad de estas fuerzas que amanecen en el lugar, desplegando un vertiginoso ritmo de trabajo. También comparte la esperanza que tras la culminación de las obras se aplaquen las molestas inundaciones.