Artistas matanceros homenajean a Fidel

La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en Matanzas homenajeó a Fidel Castro Ruz en el 99 aniversario de su natalicio, con una gala efectuada la tarde de este miércoles en la Sala White.

Poetas, músicos, intérpretes, bailarines, repentistas y artistas de la plástica y el lente yumurinos unieron sus talentos para honrar la memoria del comandante en jefe, en acto presidido por el primer secretario del Partido en la provincia, Mario Sabines Lorenzo, y la gobernadora Marieta Poey Zamora.

José Manuel Espino, presidente de la Uneac en Matanzas, apuntó en las palabras centrales del encuentro que «nadie podrá explicar mejor lo esencial que es la cultura y desentrañarla hasta el punto de reconocerla como lo primero que hay que salvar o nombrarla como preclaro guerrero: escudo y espada de la nación.

Fotos: Raúl Navarro Fuentes

«Pero debemos entender que Fidel es pueblo y también lo reclaman campesinos, obreros, hombres de ciencia, políticos, militares, deportistas, médicos, porque supo hablar en la lengua singular de cada oficio y nos dignificó como parte de su inquebrantable sueño de un mundo mejor.

«Hay tantos Fidel como miradas se tengan sobre Cuba, pero siempre se le habrá de reconocer invicto, gigante. Festejemos este cumpleaños del profeta de la aurora, inicio del viaje a su centenario, con la certeza de que Fidel es este país, insurrecto y victorioso; seguros de que nos pertenece su mañana», concluyó Espino.

Los pintores Adrián Gómez Sancho y Manuel Hernández, este último Premio Nacional de Periodismo, Humor y Artes Plásticas, regalaron a Matanzas dos retratos del líder histórico de la Revolución cubana, cada cual con su inconfundible estilo.

