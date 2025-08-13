De Matanzas

Organizaciones culturales matanceras homenajean a Fidel

Foto del avatar 13 de agosto de 2025 0 comment
Organizaciones culturales matanceras homenajean a Fidel

La Gala Político-Cultural en homenaje al aniversario 99 del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz en la ciudad de Matanzas tuvo lugar en el Parque de la Libertad con la dirección artística de Yadiel Durán Bencosme.

Participaron integrantes de la Brigada José Martí, de la Asociación Hermanos Saíz, del Consejo Provincial de las Artes Escénicas y el movimiento de artistas aficionados.

Con poesía, baile y canción, la cultura matancera celebró el legado y la memoria de Fidel, quién ha sido uno de los máximos defensores y promotores de las artes en nuestro país.

Se presentaron textos sobre la obra del líder histórico de la Revolución Cubana como «Fidel Castro un retrato íntimo» y «Argumentos Culturales de la Revolución Cubana».

«Recordemos siempre que la vida del comandante fue un acto de valentía y convicción, y que su sueños de un mundo mejor y más justo viven en cada uno de nosotros», con estas palabras el conductor concluyó el homenaje y dio paso a la unidad artística de rumba de Jagüey Grande Otonowa.

Recomendado para usted

Después de la tormenta... también llega el apoyo

Después de la tormenta…también llega el apoyo

Archivo Girón: Zenén y Rubén, Procesión de lunas y soles

Archivo Girón: Zenén y Rubén, Procesión de lunas y soles

Fuertes tormentas eléctricas afectaron sistema de abasto de agua en la ciudad

Fuertes tormentas eléctricas afectaron sistema de abasto de agua en la ciudad

Foto del avatar

Sobre el autor: Boris Luis Alonso Pérez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *