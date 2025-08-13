Organizaciones culturales matanceras homenajean a Fidel

La Gala Político-Cultural en homenaje al aniversario 99 del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz en la ciudad de Matanzas tuvo lugar en el Parque de la Libertad con la dirección artística de Yadiel Durán Bencosme.

Participaron integrantes de la Brigada José Martí, de la Asociación Hermanos Saíz, del Consejo Provincial de las Artes Escénicas y el movimiento de artistas aficionados.

Con poesía, baile y canción, la cultura matancera celebró el legado y la memoria de Fidel, quién ha sido uno de los máximos defensores y promotores de las artes en nuestro país.

Se presentaron textos sobre la obra del líder histórico de la Revolución Cubana como «Fidel Castro un retrato íntimo» y «Argumentos Culturales de la Revolución Cubana».

«Recordemos siempre que la vida del comandante fue un acto de valentía y convicción, y que su sueños de un mundo mejor y más justo viven en cada uno de nosotros», con estas palabras el conductor concluyó el homenaje y dio paso a la unidad artística de rumba de Jagüey Grande Otonowa.