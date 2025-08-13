Maravillas de la Infancia: 24 años cultivando la esperanza

Como “la esperanza es el sueño de los despiertos”, máxima aristotélica defendida por el proyecto sociocultural Maravillas de la Infancia – Cultivadores de sueños (Premio Nacional de Cultura Comunitaria) desde su fundación hace ya 24 años, este miércoles el Teatro Sauto (Monumento Nacional) acogió la gala por su aniversario.

Fotos: Humberto Fuentes Rodríguez

En saludo también a los 99 años del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, los niños, niñas y adolescentes de esta reconocida iniciativa protagonizaron un espectáculo donde música, danza y moda se sucedieron para disfrute de un público de todas las edades.

María Eugenia Romero García, líder del proyecto, recibió en nombre de sus más de 180 integrantes una serie de reconocimientos por parte de las principales autoridades e instituciones del municipio y la provincia; sin embargo, hizo hincapié en lo importante que estas han sido también para los Cultivadores de Sueños, por lo que el agradecimiento fue recíproco.

El próximo año, Maravillas de la Infancia cumplirá un cuarto de siglo de fundado, lo cual, en articulación con el centenario de Fidel, resulta motivo suficiente para celebrar desde ya la existencia de un espacio esperanzador donde la alegría se impone frente a las adversidades.