Fuertes tormentas eléctricas afectaron sistema de abasto de agua en la ciudad

Las intensas lluvias acompañadas de fuertes descargas eléctricas en la tarde noche de ayer en provocó la salida de la totalidad de los sistemas de pozos que tributan agua a la ciudad, según informó Guillermo Cue, director de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Matanzas.

Por este motivo se han visto afectados los servicios de abasto de agua a las Zonas Media, Baja y Alta de Matanzas, Naranjal Norte, Versalles, y la Zona Este de la ciudad.

Sobre la medianoche, agrega el directivo, se logró restablecer parte del servicio para el suministro al Complejo de Salud, Zona Industrial y al a para Hospital Pediátrico.

En el transcurso de estos jornada continuarán incrementándose el bombeo hacia otras áreas de la urbe.

Durante el contacto se conoció además sobre la extracción de la bomba del poblado de Carbonera, equipo que presenta una avería en el cojinete axial en cuál se labora para su incorporación.

Asimismo se informa sobre la compleja situación que enfrenta el asentamiento de Guanábana tras quemarse la bomba que suministra agua a los habitantes, para lo cual trazan estrategias que se informarán oportunamente.

En el día de hoy se trabaja en el bombeo de Cantel y Camarioca lo que favorecerá el abasto de agua a estas comunidades.

Guillermo Cue también se refirió a la rotura del equipo 1 del sistema El Conde.

La avería, que ocurrió nueve horas después de su restablecimiento, afecta considerablemente la distribución de agua a varias zonas de los Consejos Populares de Pueblo Nuevo y Playa.

Las brigadas de mantenimiento lograron extraer el equipo para acometer las acciones necesarias que posibiliten su reincorporación al sistema de abasto. Este propio martes se incorporará la bomba de Autoconsumo, en Jovellanos.