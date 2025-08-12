Comisión Recreativa anuncia pormenores de jornada fidelista y fin del verano

Luego de realizar un resumen de la última semana en cuanto a actividades deportivas y culturales desarrolladas en la provincia —donde afloró un saldo positivo de ejecución pese al complejo contexto—, la Comisión Recreativa anunció los pormenores de la jornada fidelista para los días 12 y 13 de agosto, así como el fin del verano.

En saludo al Día Internacional de la Juventud y los 99 años del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, Matanzas acogerá más de 500 acciones recreativas en todos sus municipios; entre las que destacan las galas por los aniversarios 24 y 31 de Maravillas de la Infancia y Teatro de Las Estaciones, respectivamente.

Con vistas al cierre de verano, el director provincial del Ministerio de Cultura, Osbel Marrero Acosta, anunció un preámbulo del mismo en el fin de semana del 22 al 24 de agosto, con actuaciones estelares de Cándido Fabré y Adalberto Álvarez y su Son en plazas públicas del municipio cabecera.

Lea también

Festival Varadero Josone del 25 al 31 de agosto: Mezcla perfecta de talento, tradición y playa Rumba, jazz y son se mezclarán, cual cóctel musical, para darle la bienvenida al V Festival Varadero Josone del 25 al 31 de agosto, en el famoso balneario cubano… Read more »

Sobre el cierre en sí, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, insistió en la necesidad de realizar actividades a precios asequibles en todos los municipios pues, aunque el Festival Varadero Josone acaparará el visor mediático, el resto de la población matancera merece un fin del verano por todo lo alto.

El encuentro resultó propicio, además, para analizar los criterios del pueblo, donde proliferaron críticas al alto precio de las discotecas y la transportación para llegar hasta ellas, la poca o nula oferta estatal y la suspensión de eventos como el ansiado concierto de Ivette Cepeda en el Teatro Sauto (MN), cuyos organizadores reprogramarán en un futuro cercano para regocijo de sus seguidores.

Lea también