Festival Varadero Josone del 25 al 31 de agosto: Mezcla perfecta de talento, tradición y playa

Rumba, jazz y son se mezclarán, cual cóctel musical, para darle la bienvenida al V Festival Varadero Josone del 25 al 31 de agosto, en el famoso balneario cubano, anunció hoy el Comité Organizador del evento.

Artistas y agrupaciones de primera línea de Cuba y de países como Colombia, España y Argentina se darán cita en el Parque Josone para deleitar cada noche al público, amante de la buena música.

Bajo el eslogan ¡Mira como vengo!, se prevé la realización de más de 30 conciertos, sets de Djs y la confluencia de géneros diversos sobre el escenario, adelantó Issac Delgado, fundador y presidente del festival.

Issac Delgado, fundador y presidente del Festival Varadero Josone. Foto: Endrys Correa Vaillant/ Prensa Latina.

Del catálogo nacional se esperan las actuaciones de Moncada, Los Muñequitos de Matanzas, Issac Delgado, Alexander Abreu y Havana D’Primera, Cándido Fabré, Los Van Van, Maykel Blanco y su Salsa Mayor, Alain Pérez, Roberto Fonseca, Haila María Mompié, Raúl Paz, David Torrens y David Blanco, entre muchos otros.

Mientras, lo nómina internacional la conforma, entre otros, la agrupación Manyoma Brothers (Colombia), Rodrigo Sosa “La Quenística” (Argentina), y Big Lois (España), referente del flamenco urbano.

Las entradas ya están disponibles para el público nacional y extranjero, en la Casa de la Música Habana, en la Casa de la Música de Miramar y en la Agencia Paradiso. También se pueden adquirir a través de la aplicación La Papeleta.

El Festival Varadero Josone rinde homenaje a lo más destacado de la identidad musical cubana, atemperado a los tiempos que corren y sin renunciar a la calidad y al rigor artístico que el público merece.

Conferencia de prensa sobre el Festival Varadero Josone, un evento que rinde homenaje a lo más destacado de la identidad musical cubana. Foto: Endrys Correa Vaillant/ Prensa Latina.

La cita está organizada por el Centro Nacional de Música Popular, el Instituto Cubano de la Música y el proyecto Música Punto Cero; con el auspicio de los Ministerios de Cultura y Turismo, y la Dirección Provincial de Cultura de Matanzas. (Con información de ACN y Prensa Latina)

