Culmina torneo recreativo Sub 20 de fútbol en Matanzas

El equipo de fútbol Francia, representante de la barriada del Reparto Camilo Cienfuegos, se consagró campeón del Torneo Sub-20 celebrado en el Ateneo Deportivo Aurelio Janet Labra.

Con un contundente marcador de 5-1, vencieron a su similar Los Porcinos FC, también pertenecientes a la misma zona.

Maikel Portieles, capitán del equipo Francia, declaró que este resultado refleja el arduo entrenamiento y la preparación realizada antes y durante el campeonato. Además, expresó su deseo de seguir cosechando éxitos en el futuro.

La final disputada en la mañana del 9 de agosto representó un momento destacado para muchos jóvenes talentos deportivos de Matanzas.

Daniel Alejandro Berrier Giralt, conocido como “Tingo”, jugador de apenas 14 años, fue nombrado MVP y máximo goleador del torneo con 7 tantos. El joven delantero anotó un hat-trick que fue clave para liderar a su equipo hacia la tan anhelada victoria.

“Me siento muy bien. Este es un gran momento para mí. He visto reflejados los resultados de mis entrenamientos en este torneo y estoy orgulloso de lo logrado”, declaró la joven promesa del fútbol Sub-20.

Este torneo, desarrollado durante los meses de julio y agosto, tiene como objetivo fomentar la unión entre los jóvenes de Matanzas, promoviendo el amor por el fútbol y la diversión alrededor del balón.

Yoandiel González, organizador del torneo, manifestó su satisfacción por la participación juvenil y los exhortó a continuar preparándose para futuros desafíos deportivos. (Por: Maxdiel Fernández)

