La Unión Eléctrica pronostica una afectación de 1 390 MW para el horario pico nocturno

10 de agosto de 2025 0 comment
Unión Eléctrica pronostica una afectación de 840 MW este sábado

La Unión Eléctrica estima para el horario pico nocturno una disponibilidad de 2 130 MW y una demanda máxima de 3 450 MW, para un déficit de 1 320 MW, por lo que, de mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 1 390 MW en este horario.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas era de 2 130 MW y la demanda de 2 483 MW, con 326 MW afectados por déficit de capacidad de generación. Para el horario de la media se estima una afectación de 770 MW.

Unión Eléctrica pronostica 1744 MW de afectación

Entre las principales incidencias están la avería de la unidad 2 de la CTE Felton. Están en mantenimiento la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, de Cienfuegos, y la unidad 5 de la CTE Renté.

Hay 491 MW fuera de servicio por limitaciones térmicas y presentan problemas por falta de combustible 61 centrales de generación distribuida, con 446 MW.

Unión Eléctrica estima afectación

En la jornada de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo así durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día fue de 1 389 MW a las 19:10 horas, no coincidente con el momento de máxima demanda.

La producción de energía de los 25 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 1 817 MWh, con 429 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

