APARTADO 1433: Respuesta de la Dirección Provincial de Correos

En la edición del pasado viernes 1o de agosto revelamos en el Apartado 1433 los planteamientos de María del Carmen Andreu Delgado, vecina de la calle Manzano, No. 30416, entre San Carlos y Mujica, en esta ciudad. Ha sido suscriptora de periódicos durante más de 40 años, y ahora atraviesa momentos difíciles con la distribución de los ejemplares que le corresponden por derecho.

En el epílogo del comentario titulado Especulación financiera con venta ilegal de periódicos, expresábamos: “(…) queda expedito el espacio (de esta sección) para responder estos emplazamientos”.

Agradecemos el pronunciamiento de los principales directivos de la Empresa de Correos Matanzas, en aras de atender dicha inconformidad relacionada con el mal servicio del porteo de la prensa atribuido, según la remitente, al cartero de la Zona Postal 6, perteneciente a la unidad adscrita al Hospital Pediátrico y, a su vez, a la oficina de correos Matanzas 3 (Versalles), de la cual es cliente Andreu Delgado.

De acuerdo con lo expresado por Yadir E. Laurencio Portelles, director general de la entidad citada; Edielki Ortega Araújo, director adjunto; y Yaneysi Remón Suárez, directora de Operaciones, el procedimiento incluyó la visita a la demandante, donde ratificó sus opiniones al respecto. Posteriormente, el diálogo incluyó no solo a la suscriptora, sino también al cartero y a los directivos.

“Durante el intercambio —argumentan— comprobamos que prevaleció una mala comunicación del cartero, quien siempre debe hallar alternativas dado el caso que el cliente no se encuentre en el domicilio. De igual modo, debe obrar en el cobro del servicio, y ambos realizarlos con prontitud y celeridad.

“En todo momento mostramos la disposición de resolver de inmediato el problema. Andreu Delgado, aún con la insatisfacción latente, declinó firmar la respuesta, al tiempo que agradeció el empeño para borrar este lamentable suceso”.

Reconocimiento a la lucha greco

Francisco Rosell Martiatus, padre del atleta Oluam Rosell Guerrero, del equipo de lucha grecorromana de Matanzas, en la división de 35 kilogramos, escribió para hacer público el reconocimiento al colectivo de profesores, entrenadores y practicantes de esa especialidad.

Explica Rosell Martiatus que, si bien por estadísticas anteriores este deporte no ha llegado a alcanzar la relevancia necesaria, urge destacar el trabajo actual, pues “desde hace dos años consecutivos se ubica en segundo lugar, y ni siquiera han valorado la posibilidad de una publicación que estimule a este colectivo ya con prominencia en el territorio. Nosotros, los padres, estaríamos agradecidos”.

Con la seguridad de que el consejo editorial de Girón adoptará determinaciones al respecto, felicitamos a atletas y entrenadores de lucha greco, quienes reverdecen laureles en esta disciplina en Matanzas.

