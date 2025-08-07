Unión Eléctrica prevé afectación de 1785 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy.

La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1911 MW a las 21:50 horas coincidente con la hora de máxima demanda y superior a lo planificado por no entrar a la hora pico la unidad 6 de la CTE Máximo Gómez (Mariel).

La producción de energía de los 25 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2086 MWh, con 375 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1795 MW, la demanda de 3150 MW con 1405 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1550 MW.

Principales incidencias

Avería: Planta Energás de Varadero, Unidades 5 y 6 de Nuevitas, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidad 6 de la CTE Renté.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y Unidad 5 de la CTE Renté.

Limitaciones térmicas: 390 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 61 centrales de generación distribuida con 430 MW.



Pronóstico para el horario pico

Para el horario pico se estima la entrada de la unidad 2 de Energás Jaruco con 30 MW, el completamiento del ciclo combinado de Energás Jaruco con 20 MW, la entrada de la central de Energás Varadero con 90 MW, la entrada de la unidad 6 de la CTE Nuevitas y la entrada de unidad 6 de CTE Renté con 50 MW.

Con este pronóstico, en el horario pico se estima una disponibilidad de 1985 MW y una demanda máxima de 3700 MW, para un déficit de 1715 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1785 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

