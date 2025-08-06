Unión Eléctrica pronostica una afectación de 1 858 MW para el horario pico nocturno

En el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo la afectación durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2010 MW a las 21:10 horas, superior a lo planificado debido a la limitación tecnológica en la Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes y la salida imprevista de la Unidad 6 de la CTE Renté.

Producción de energía de los 24 parques solares fotovoltaicos: 2621 MWh, con 551 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas era de 1680 MW, para una demanda de 3050 MW, con 1418 MW afectados por déficit de capacidad.

En el horario de la media se estima una afectación de 1550 MW.

Pronóstico para el horario pico

Para dicho horario se proyecta una disponibilidad de 1962 MW y una demanda de 3750 MW, lo que generaría un déficit de 1788 MW, para una afectación de 1858 MW.

(Con información de la Unión Eléctrica)