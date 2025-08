Continúan acciones higiénico epidemiológicas en Matanzas ante presencia de Chikungunya

Desde que se detectara en la provincia el pasado 16 de julio febriles relacionados con Chikungunya, enfermedad transmitida por el mosquito Aedes Agypti, en Matanzas se redoblan las acciones en pos de estabilizar la situación higiénico-epidemiológica, en una etapa que se caracteriza justamente por el incremento de las arbovirosis.

Andrés Lamas Acevedo, director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, explicó que en el batey del Central España, ubicado en Perico y por donde la enfermedad se introdujo, se creó un sistema de vigilancia activa, con personal de otros municipios (Cárdenas, Colón, Jovellanos, Matanzas y Limonar) que se mantienen de manera permanente trabajando en el lugar.

🩺🦟⚠️OMS alerta sobre posible propagación global de Chikungunya.



❗La preocupación de la OMS se agrava por la expansión hacia nuevas regiones, incluyendo países del este africano como Somalia, Kenia y Madagascar, así como el sur de Asia.



🔗 https://t.co/ygNWxQwPou pic.twitter.com/jk58YCRy44 — Periódico Granma (@Granma_Digital) July 28, 2025

“Lo más importante son las acciones vectoriales y de pesquisa activa en la zona, que consisten en ir casa a casa buscando personas con fiebre o síntomas; la fumigación; el focal, que consiste en visitar las viviendas y destruir los focos de mosquito; el saneamiento que ha sido meritorio… Como la enfermedad deja secuelas en algunos pacientes, entre ellas dolores articulares y musculares, también se encuentran en el lugar un equipo de rehabilitadores que están visitando las moradas para detectar pacientes que pudieran necesitar tratamiento. Las embarazadas del consejo popular España se trasladaron para el hogar materno de Perico para evitar el contagio”, explicó.

El directivo aseguró que ya han disminuido los febriles, resultado de las acciones que se han tomado desde el punto de vista de gobierno y de salud pública, las que han abarcado no solo el poblado de España, sino también a Máximo Gómez y Perico. “Se busca centralizar la enfermedad allí y que no se traslade fuera del municipio. Reiterar a la población que debe acudir a los servicios de salud ante la presencia de síntomas. La transmisión ocurre a través de la picadura del mosquito Aedes Aegypti y del Aedes Albopictus, con presencia de los dos vectores allí, de ahí que las acciones se hayan realizado de manera intensiva contra el vector. Si tienes limpia tu casa y los tanques tapados ayudas a controlar la transmisión. No hemos tenido casos graves ni fallecidos.

“Allí no ha faltado nada: hay insecticida, bazucas, hombres movilizados, combustible, está la intersectorialidad, el apoyo de Partido y el Gobierno que ayuda a que, quizás en un periodo corto de algo más de 15 días, esté controlado. Es meritoria la labor de los compañeros de vectores que a pesar de las altas temperaturas no han frenado en el empeño y han cumplido con todo lo solicitado”, enfatizó.

Lamas Acevedo aseguró además que se encuentran activos los hospitales, con salas preparadas para este tipo de evento epidemiológico, que no requiere tanto ingresos como acciones epidemiológicas.

“La provincia está en la etapa de aumento de las arbovirosis, aunque con el dengue nos mantenemos estables. Martí manifiesta una ligera alza de febriles, pero ya en el lugar se están haciendo bloqueos de casos y otras acciones antivectoriales. No obstante, no nos debemos confiar porque el dengue sí puede cursar hacia la gravedad y comprometer la vida del paciente”, alertó.