1- Me costará ¿qué quieres que te diga?

ser elegante sin romper cristales

2- Ya no llevo un cuchillo entre los dientes,

te echo de menos cada día

3- Lo peor del amor, cuando termina,

son las habitaciones ventiladas,

el solo de pijamas con sordina,

la adrenalina en camas separadas.

4- Si nos hundimos antes de nadar

no soñarán los peces con anzuelos,

si nos rendimos para no llorar

declarará el amor huelga de celos.

5- Los jueves en París, con aguacero,

los limoneros sepia de tus ojos

6- Malditos sean los daños a terceros,

las once de los doce de febreros,

el nudo de la soga que nos atas,

las puertas de portales sin salida,

los pianos mellados de la vida,

las uñas de los ojos de las gatas.

7- ¿Raíces? si te he visto no me acuerdo,

¿familia? bien, quitadme las esposas,

¿nostalgia? de las uvas que me pierdo,

¿cansancio? de quererte y no quererte,

¿adicción? a las curvas peligrosas,

¿ganas? de lo contrario a la muerte.

8- Compartimos los mitos, las histerias,

el asma, los pinchitos de las ferias,

no nos casamos por amor al arte.

9- Si te falla mi hombre es porque muero

10- ¿Me evitarás, creyendo que te evito?

¿Pisarás nuestra calle nuevamente?

¿Intuirás, cuando callo, por qué grito?

11- Qué capricho saberse un bicho raro

12- Siempre estamos de acuerdo en casi nada,

novicios de un oficio de difuntos,

entre su soledad y mis asuntos

no hay más resquicio que la madrugada.

13- Dueño de mí, quiero decir con nada,

fuera de ti, quiero decir sin todo.

14- Otra vez sobornando al calendario,

otra vez blanqueando las neuronas.