Kevin Martínez, en el camino

Bajo la tenue luz del atardecer sobre la bahía de Matanzas, Kevin Martínez Domínguez ajusta con precisión milimétrica la cadena de su bicicleta. A sus 24 años, este ingeniero mecánico recién graduado no solo domina las ecuaciones de la termodinámica, sino también el arte de calcular las variables más impredecibles: las de un cuerpo humano en medio de un triatlón.

Su historia no es la del típico deportista obsesionado con los récords, ni la del académico enclaustrado en blancos laboratorios, Kevin representa una nueva generación que borra fronteras entre lo técnico y lo físico. Ahora, con su título bajo el brazo y las zapatillas de correr siempre listas, este joven matancero redefine lo que significa ser ingeniero, atleta y, sobre todo, soñador en una Cuba donde tanto la ingeniería como el deporte son actos de resistencia.

—Vocacional, Universidad, graduado con Título de Oro en Ingeniería Mecánica… ¿Cuánto influyeron los profesores, familiares y amigos que hiciste a lo largo del camino en tu formación como profesional y ser humano?

Fotos: Cortesía del entrevistado

—A mis profesores de la Vocacional les debo un agradecimiento eterno, sobre todo a Luisa María González y Yasel Sosa. Gran parte de la persona que soy es gracias a sus enseñanzas, que fueron mucho más allá de la ciencia. Mis profesores universitarios, por su parte, me enseñaron los conocimientos técnicos fundamentales y la pasión por la ingeniería.

“Mi familia fue el soporte emocional que siempre estuvo a mi lado, apoyándome, y el espejo en el que siempre me miré. El ejemplo de trabajo duro y los valores que me inculcaron desde pequeño me moldearon como persona.

“Mis amigos y familia de la gran casa azul fueron compañeros de viaje esenciales. Juntos compartimos largas horas de estudio y coleccionamos miles de recuerdos hermosos que nunca voy a olvidar”.

—¿Cuál es la clave para superar nuestros límites?

—La constancia. Y, si te juntas con las personas adecuadas, te darás cuenta de que no tienes límites y puedes lograr cuanto te propongas.

—Ahora sigues los pasos de tu hermana en el mundo del deporte. ¿Es Karen tu mayor inspiración? ¿De dónde les viene la pasión por el ciclismo, a ella y a ti, por varias modalidades del atletismo, la natación y el propio ciclismo?

Karen y Miguel Martínez: hermana y papá de Kevin, respectivamente.

—Mi hermana es mi mayor inspiración y mi deportista favorita. A sus 18 años ya ha logrado mucho en el ciclismo y le veo potencial para ser la primera campeona olímpica del ciclismo cubano. A ella solo le gustaba montar bici, y un día la vecina le dijo que podría ser buena ciclista. Nuestros padres la inscribieron en la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar y ahí comenzó la verdadera pasión.

“Mi historia inició un poco más tarde. Desde que tengo memoria, siempre he practicado alguna actividad física; pero un día mi amigo Daniel Roche, “El Titi”, me convenció para correr juntos los 10 kilómetros de la maratón de Varadero. Desde que crucé la meta y gané mi primera medalla, me enamoré de los deportes de resistencia.

“Todas las disciplinas son lindas, pero la satisfacción de cruzar una meta, después de que tu mente llevaba horas diciéndote que pararas, no tiene comparación. Pienso que también influyó mucho nuestro padre, que fue deportista y nos inculcó el amor por el deporte”.

—¿Cómo divides el tiempo entre tu profesión y el deporte? ¿Alguna de las dos quedará relegada en algún punto o piensas continuar desarrollando ambas pasiones?

—Mi trabajo como ingeniero ocupa gran parte de mi tiempo y no me permite entrenar como me gustaría. Actualmente, me las arreglo para hacerlo una o dos horas en las tardes, y dejo los entrenamientos largos para el fin de semana. A menos que algún día pueda vivir del deporte, no pienso dejar la ingeniería; sobre todo las energías renovables, que es lo que más me apasiona.

—¿Qué metas consideras que has cumplido y cuáles te faltan por cumplir?

—Este 2025 ha sido un excelente año para mí, porque he ido alcanzando los objetivos que me había propuesto. Me gradué con Título de Oro en Ingeniería Mecánica, comencé a trabajar en proyectos fotovoltaicos, corrí mi primera media maratón y mi primer triatlón olímpico.

“Ahora tengo nuevos objetivos a mediano y largo plazo. En el ámbito académico, me queda cumplir un sueño que tengo desde niño: cursar una maestría en alguna universidad de España. En el deporte también tengo metas bastante ambiciosas. Para el 2026, pienso correr mi primera maratón y mi primer medio Ironman; aunque es complicado, por la logística y el costo… Ahora mismo está muy distante, pero tengo la seguridad de que algún día voy a completar un Ironman”.

—¿A qué le otorga mayor importancia Kevin: la meta o el camino?

—Lograr una meta que te hayas propuesto en la vida es un sentimiento indescriptible que te llena de felicidad; pero para mí lo más importante es el camino y todas las experiencias, recuerdos y enseñanzas que te llevas mientras avanzas hacia una meta cada vez mayor. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

