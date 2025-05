APARTADO 1433: Sin brindis por Delia

“Luego de un dilatado proceso burocrático —narra— la Dirección Municipal de Vivienda (DMV) posee mi expediente. Cuando me otorgaron el subsidio, aclararon que no había recursos materiales.

“He realizado visitas frecuentes a dicha entidad y, por último, el técnico me informó que iba a resolver el problema. Pero resultó que ese funcionario se robó los materiales de construcción extraídos del almacén. El caso está en manos de las autoridades policiales, pero ‘pica y se extiende’. Solo me queda esperar a que el techo me caiga encima. ¿Habrá o no materiales?”.