Juan Carlos, la personificación del trabajo

El Coronel Juan Carlos Martín Tirados dirige, desde hace 17 años, el Hospital Militar Clínico Quirúrgico Docente Dr. Mario Muñoz Monroy. Foto: De la autora

Para Juan Carlos Martín Tirados su día comienza un poco antes de que los rayos del sol anuncien el alba. Cuando el reloj marca las 6:30, este doctor uniformado con su traje verde olivo ya se encuentra listo para dejar su oficina y realizar una de las actividades más importantes como director del Hospital Militar de Matanzas: el recorrido por cada una de las salas y consultas de la institución, para saber las necesidades de sus pacientes y trabajadores.

Conociendo este detalle acerca de su quehacer diario, sin saber las grandes historias que posee, se comprende el porqué a este hombre de 62 años hace casi un año le entregaron la condecoración de Héroe del Trabajo de la República de Cuba, convirtiéndose en una de las personas más jóvenes en ostentar dicha medalla.

LOS FRUTOS DE UNA BUENA CRIANZA

Juan Carlos no nació con el ímpetu de trabajar a toda hora, se lo inculcaron desde pequeño, digamos que constituye una de las tantas enseñanzas que le dejó su familia, lo cual agradece, sobre todo a sus padres Juan Carlos y Enma.

“Vengo de una familia campesina, nacido y criado en Perico. Desde pequeño me integraba a todas las actividades del campo, como sembrar, chapear, recolectar las cosechas o pastorear el ganado; por supuesto, siempre con la guía de mi papá y mi abuelo”.

Recuerda que con solo seis años le dieron su primera responsabilidad. Consistía en trabajar en una casita donde procesaban la miel, alejada de las abejas del colmenar de su familia. Él era el encargado de alcanzar los cuadritos de miel al productor que trabajaba en la centrífuga, pero a la par tenía otras faenas, como darle agua a las reses o recoger los terneros. Asimismo, durante su adolescencia, cuando llegaba la temporada de zafra, tenía que recoger los cogollos para alimentar a los animales.

Asegura el galeno que tales tareas lo ayudaron a fomentar una cultura de trabajo para el futuro. Su formación llegó al punto de que su hobby consiste en la siembra de árboles frutales y maderables, actividad a la que dedica tiempo los fines de semanas y las vacaciones.

UN RECUERDO DE PAKISTÁN

En una de las paredes de su despacho se encuentra, en el medio de dos fotografías de los líderes de la Revolución Raúl y Fidel Castro, una instantánea que capturó el momento en el que el presidente de Pakistán le colocaba la Orden Estrella del Sacrificio, una condecoración que le fue dada en La Habana, durante la XIV Conferencia Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, en el 2006.

“Ese que ves ahí es el presidente de Pakistán, en presencia del General de Ejército, entregándome la máxima condecoración que otorga su Gobierno a las personas que se destacaron en la atención a las víctimas del terremoto en ese país en el 2005”.

Juan Carlos estuvo ocho meses en dicha misión de emergencia, la cual marcó su vida como ortopédico y como director de un hospital de campaña, el número 20 Simón Bolívar, el primero de referencia que tuvo la misión cubana en Pakistán en la ciudad de Muzaffarabad.

Él cataloga la experiencia de histórica, pues enfrentarse a los desastres que dejó el terremoto fue un reto. La cantidad de víctimas que operó y atendió rebasaban el centenar, e incluían tanto accidentados como personas que padecían alguna dolencia.

Una historia muy contada por otros colegas, pero necesaria de recordar, es cómo Juan Carlos y sus compañeros tuvieron que realizar operaciones en condiciones de campaña, sin equipos quirúrgicos o insumos.

“Un día, un rescatista norteamericano me trajo una paciente que estuvo 28 días en la montaña con una fractura de fémur y una luxación de cadera. Al otro día, el hombre viene a verla para saber de su condición y ella estaba sentada en una piedra, cogiendo sol como si no hubiese pasado nada, y el norteamericano dijo: “Estos médicos cubanos hacen maravillas”.

EL BARCO DE LA UNIDAD

Juan Carlos siempre habla en plural, debido que para él todo logro en su cargo como director del Militar pertenece a cada uno de los trabajadores de la institución.

“El hospital posee la Bandera de Proeza Laboral y la Orden Carlos. J. Finlay por nuestra labor durante la covid, y estamos en proceso de aprobación para obtener el Premio del Barrio, otorgado por los Comité de Defensa de la Revolución”.

Es difícil que pase desapercibido el orgullo en sus palabras, al mencionar que el hospital fue uno de los centros insignias en la prevención y atención a las personas que enfermaron durante dos años de la pandemia.

“Los indicadores del tratamiento y los resultados en esta etapa fueron muy positivos, y hablan del esfuerzo que hizo todo el colectivo para que realmente se llevara a cabo la misión encomendada por nuestro país.

“El sentido de pertenencia en este hospital y el trabajo en equipo diario es la clave del éxito”.

“También gracias a los jóvenes. En el departamento de Enfermería cuento con la mayor cantidad de ellos. Hay que darles participación en todas las tareas y responsabilidades, porque cuando los dejamos a un lado, trae como resultado una desvinculación del trabajo.

“Tratamos de estimular y aconsejar a los estudiantes de Medicina que ingresan aquí, mostrándoles la importancia de una buena formación, tanto cultural como profesional.

Para Juan Carlos los más de 1 000 pacientes que ha operado a lo largo de su carrera como doctor, en los últimos 30 años, o las casi dos décadas que lleva dirigiendo el Hospital Militar, constituyen un impulso para seguir levantándose cada día, aunque llegue la jubilación.

“Voy a trabajar mientras tenga fuerza y mis capacidades físicas y mentales me lo permitan. Siempre lo vi así, nunca he pensado en abandonar. Estaré presente en lo que pueda y, en lo que no, lo haré de otra forma”. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

