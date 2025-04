Soberanía tecnológica con más Ciencia en UM

La Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), organismo estatal encargado de gestionar y otorgar los derechos de propiedad industrial en la República de Cuba otorgó recientemente a la Universidad de Matanzas la patente: «Procedimiento para la producción de enzimas β-mananasas y xilanasas a partir de la fermentación en estado sólido del bagazo de caña de azúcar»

Este método, desarrollado por la Dr. C Madyu de las Mercedes Matos Trujillo y que incluye otros investigadores como la Dr. C. Aymara Luisa Valdivia Ávila, la M. Sc. Yasmary Rubio Fontanills, la Dr.C. Irina Pedroso Rodríguez, la Dr. C. Zoraya Rodríguez Alonso y el Dr. C Jonathan Serrano Febles, aborda un desafío crítico en la producción avícola cubana; la nutrición.

El proceso utiliza el bagazo de caña de azúcar, un residuo agroindustrial, como sustrato principal para obtener la encima. La aplicación de este extracto en dietas avícolas no solo reduce la dependencia de granos importados, sino que también disminuye los costos de producción en un contexto donde la alimentación representa alto porciento de los gastos en la avicultura.

Esta innovación responde a la falta de aditivos enzimáticos de producción nacional, un problema identificado en investigaciones previas de la Universidad de Matanzas y el Instituto de Ciencia Animal.

Al integrar recursos microbianos autóctonos y desechos agroindustriales, el procedimiento posiciona al país en la vanguardia de la producción de encimas, con potencial para escalarse a nivel industrial y competir en mercados internacionales. (Tomado del perfil de Facebook de la Universidad de Matanzas)

