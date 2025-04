Aleana, donde la juventud y la dedicación se unen

Aleana Jiménez López es una joven de 20 años, cabellos largos color azabache que a pesar de medir un metro casi sesenta centímetros transmite confianza y seguridad. Apenas entra a la Fiscalía Provincial, su centro de trabajo desde hace dos años, saluda con efusividad a cada compañero que se cruza en su camino, hasta llegar a su oficina en la cual ni siquiera llegado los cinco minutos ya la solicitan para buscar información de algún caso.

Esta joven, cuyo nombre es el resultado de la unión del apodo de sus padres, pertenece a la primera graduación del técnico medio en Derecho. Ahora funge en el papel de asistente fiscal en el departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de Matanzas, pero también es la Secretaria General del Comité de Base de la institución.

Un cargo que asumió poco tiempo después de asumir como trabajadora, pero lo desempeña con gran responsabilidad y dedicación, por ello a días de cumplirse el aniversario 63 de creación de la Unión de Jóvenes Comunista (UJC), resulta un homenaje saber que existen jóvenes como ella que mantienen firme el legado de nuestra historia y líderes en la provincia.

_Aleana ¿cómo la UJC llega a formar parte de tu vida?

_Fue en la fiscalía donde conocí lo que es la UJC, después de participar en reuniones y eventos del comité de base me sentí atraída por la organización, por lo que me realizaron el proceso de crecimiento, el que se materializó en mayo del año 2023.

“Pero en abril del 2024, sin tener siquiera un año siendo militante fui electa como secretaria general, momento en el que tomé protagonismo en la organización, pues era la encargada de mantener viva la llama e impulsar a los jóvenes del centro a cumplir con nuestra misión diaria, y cuando hablo de ellos me refiero tanto a los militantes, como a los que pertenecen a nuestro universo juvenil.

“Además, un elemento que nunca ha faltado es el apoyo. En la Fiscalía la mayoría de las personas tienen más de 40 años, pero siempre nos tienen presentes y desde que inicié están motivándonos a participar y uniéndonos con el resto del colectivo sin importar la edad.

_¿Cuál es el secreto para superar los retos que se imponen en la juventud?

_El hecho de trabajar en procesos penales implica mucho esfuerzo y responsabilidad, porque está en tus manos la vida de las personas. Además, requiere de sacrificio porque los delitos se siguen cometiendo en cualquier momento, ya sea en cumpleaños o fin de año, lo que hace que descansar sea muy difícil. Si a eso le sumamos hacer un aparte para funciones de la juventud es complicado, pero siempre se saca el tiempo.

“Tratamos de hacer un esfuerzo para vernos no solo en fechas señaladas, ni conversar acerca de la organización en días históricos, en un matutino, sino de ir trabajando, viendo y haciendo, pero fundamentalmente mantener el contacto constante con los jóvenes.

“Aunque el tiempo y el cúmulo de trabajo apenas da chance a realizar actividades, si hay que hacer un matutino especial nosotros lo hacemos, a pesar de la situación energética, del transporte y demás tratamos de buscar alternativas para darle solución y de esa manera seguir luchando.

“Sobre todo de seguir enfrentando retos que hoy en día nuestra organización posee. Uno de ellos es la competencia, por ejemplo, nosotros somos una unidad presupuestada por lo que no contamos con los beneficios que tienen personas en el sector particular, o alguien que trabaja en Cupet que goza de utilidades o módulos, por desgracia esto trae como resultado que muchos jóvenes emigran a otros lugares donde puedan satisfacer sus necesidades personales.

“Esto hace que siempre tengas el peligro de que se te vayan las personas, por eso tenemos la tarea de enamorarlos día a día. Es ahí el reto fundamental, mantener la militancia, por eso debemos buscar alternativas.

_¿Cómo los jóvenes podemos ayudar a las generaciones actuales?

_Ahora mismo es un desafío, nosotros por la labor que desarrollamos entrevistamos a detenidos y llegas a un punto en el que te das cuenta que de 50 entrevistados, más de 30 son jóvenes igual que tú, e incluso menores. Tener 20 años y ver personas como tú que han sido capaces de cometer crímenes te da mucho en que pensar porque al final estamos hablando de nuestra futura generación”.

“Otro detalle es que como doy clases en el Técnico Medio en Derecho, cuando estás en el aula te das cuenta que muchos de los que están sentados allí no sienten motivación. Es difícil ver que tú estés luchando pero que la mayoría se niegue hacerlo, un hecho que incluso pasa dentro de la organización, que a pesar de contar con muchos jóvenes algunos están por estar y colaboran muy poco.

“Debido a ello cada vez que tengo una oportunidad hablo con ellos acerca de su futuro, valores y principios, que es algo que últimamente se ha perdido en las nuevas generaciones. En algunos, logro que me entiendan y otros más o menos me prestan atención, no obstante, ese aspecto me hace esforzarme aún más en llegarle a esos jóvenes, una tarea difícil pero nunca imposible.

_¿Qué consejo le darías?

_Les aconsejaría que más allá de unirse a una organización piensen en sus valores sobre todo el humanismo y la solidaridad, que realicen buenas acciones y no pierdan su vida en cuestiones que llevarán a un callejón sin salida.