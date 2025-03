Anoche fue Anora. Foto: Getty Images

El evento más mediático de la cinematografía a nivel mundial tuvo lugar ayer, al interior del Dolby Theatre, en un Los Ángeles que todavía se recupera del impactante incendio del mes de enero.

Allí, con un plantel de candidaturas menos variado en cuanto a títulos que en otros años, hubo Oscars para las contendientes más seguidas por la afición: Anora, The Brutalist, Cónclave… y Emilia Pérez. Otra de las mayores nominadas, A Complete Unknown o “la película sobre Bob Dylan”, sí se quedó “flotando en el viento”.

Veremos enseguida la relación de aspirantes y triunfantes, para repasar a ojo una vez más cuáles hemos visto o no, cuáles preferimos y cuáles no. Solo destacar antes que… Anora tuvo su “greatest day”, su gran noche de Cabiria: aparte de la ya distante Palma de Oro y demás logros, recién se hizo de cinco estatuillas: un sueño dividido en cuatro para el Sean Baker director-escritor-productor-montador y uno para Mejor Actriz (Mikey Madison).

Por otra parte, los adversarios de Emilia Pérez duermen en paz. Al menos agradecen que se llevase Mejor Canción (El mal) y Mejor Actriz de Reparto (Zoe Saldaña) antes que el premio gordo. Se ha gestado más polémica por la omisión de Alain Delon en el segmento In Memorian (sí, imperdonable) que por los ecos del film de Audiard, su compatriota galo –al que no perdonan que filmase en español de esa forma, entre otros hitos del chanchullo fílmico que pasarán a la historia–.

Guste más o menos, se prefiera Cannes o se prefieran los Bafta, esta sigue siendo la gran gala del cine hasta para discutir entre amigos, hasta para decidir desde casa si la industria es justa o injusta, si está en decadencia o en su mejor momento: algo así como la final de un Mundial para los cinémanos.

Un Mundial al que asistí la noche pasada, como el año pasado, en la penumbra de un apagón, sin el jolgorio de un público real alrededor, actualizado en cobertura minuto a minuto por una amistad en el extranjero. Olvídalo: si eres de los nuestros, no puedes escapar del Oscar.

OSCARS 2025:

MEJOR PELÍCULA

Anora

Aún estoy aquí

The Brutalist

A Complete Unknown

Cónclave

Duna: parte dos

Emilia Pérez

Nickel Boys

La sustancia

Wicked

MEJOR DIRECCIÓN

Sean Baker – Anora

Brady Corbet – The Brutalist

James Mangold – A Complete Unknown

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Coralie Fargeat – La sustancia

MEJOR ACTOR PRINCIPAL

Adrien Brody – The Brutalist

Timothée Chalamet – A Complete Unknown

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes – Cónclave

Sebastian Stan – The Apprentice

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL

Mikey Madison – Anora

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Demi Moore – La sustancia

Fernanda Torres – Aún estoy aquí

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Kieran Culkin – A Real Pain

Yura Borisov – Anora

Edward Norton – A Complete Unknown

Guy Pearce – The Brutalist

Jeremy Strong – The Apprentice

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Zoe Saldaña – Emilia Pérez

Monica Barbaro – A Complete Unknown

Ariana Grande – Wicked

Felicity Jones – The Brutalist

Isabella Rossellini – Cónclave

MEJOR GUION ORIGINAL

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

La sustancia

MEJOR GUION ADAPTADO

Cónclave

A Complete Unknown

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Aún estoy aquí (Brasil)

Emilia Pérez (Francia)

Flow (Letonia)

The Girl with the Needle (Dinamarca)

The Seed of the Sacred Fig (Alemania)

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Robot salvaje

Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

No Other Land

Black Box Diaries

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d´Etat

Sugarcane

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

The Only Girl in the Orchestra

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO

In the Shadow of the Cypress

Beautiful Men

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

MEJOR CORTOMETRAJE

I´m Not a Robot

A Lien

Anuja

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

MEJOR FOTOGRAFÍA

The Brutalist

Duna: parte dos

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Wicked

The Brutalist

Cónclave

Duna: parte dos

Nosferatu

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Wicked

A Complete Unknown

Cónclave

Gladiador II

Nosferatu

MEJOR MONTAJE

Anora

The Brutalist

Cónclave

Emilia Pérez

Wicked

MEJOR SONIDO

Duna: parte dos

A Complete Unknown

Emilia Pérez

Robot salvaje

Wicked

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

The Brutalist

Cónclave

Emilia Pérez

Wicked

Robot salvaje

MEJOR CANCIÓN

“El mal” – Emilia Pérez

The Journey – Seis Triple Ocho

Like A Bird – Sing Sing

Mi Camino – Emilia Pérez

Never Too Late – Elton John: Never Too Late

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

La sustancia

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

Wicked

MEJORES EFECTOS VISUALES

Duna: parte dos

Alien: Romulus

Better Man

El reino del planeta de los simios

Wicked