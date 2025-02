Benny Moré: Hoy como ayer

Quien sería conocido como El Bárbaro del Ritmo o El Sonero Mayor, Benny Moré, dejó de existir un 19 de febrero de 1963, a la edad de 43 años.

Habían pasado tres días de su última presentación, en el poblado de Palmira -cercano a Cienfuegos- cuando muriera en la capital del país, debido a la cirrosis.

Antes de ascender al Olimpo de los Elegidos, padeció mucha necesidad, en tanto era el mayor de 18 hermanos y desde muy jovencito debió trabajar para ayudar al sustento familiar. No poseía estudios o empleo fijo, por lo que tuvo que desempeñarse como cortador de caña, limpiabotas…

Ya desde edad temprana había recibido la influencia bienhechora en el Casino de los Congos, en su natal Santa Isabel de las Lajas, donde aprendió, pequeño él todavía, a tocar instrumentos de percusión. Con apenas siete años, los adultos se deleitaban al oírlo cantar en los guateques y fiestas cercanas a las que asistía. Ya su voz anunciaba que sería un gran cantante, como la vida demostró años después. Sin poseer estudios de música, orientaba a sus arreglistas cómo debía sonar tal giro, más cual pasaje melódico o cómo mantener un “tumbao”. A ello se unía su innata capacidad para la improvisación.

En La Habana de 1936, se desempeñó en diversos trabajos. Aun no llegaba su gran oportunidad, porque se vio en la necesidad de cantar, acompañado por su guitarra en bares y cantinas – noches de vida bohemia-, y “pasar el cepillo”, para poder pagarse el cuartucho dende dormía.

Definitivamente en La Habana, en 1940, cantó en algunas agrupaciones: cuarteto, septeto y el conjunto dirigido por Mozo Borgellá. En una ocasión lo oyó cantar Siro Rodríguez, integrante del conjunto Matamoros.

Ya comenzaba a despejarse el camino para el triunfo definitivo del espigado lajero. Trabajo fijo y primeras grabaciones, como voz prima, iban canalizando la carrera del Benny, quien permaneció en México después de que el conjunto Matamoros culminara en ese país su contrato. Se comenzaría a llamar Benny Moré, a sugerencia de Miguel Matamoros, pues en la nación azteca le dicen Bartolo a los borricos.

La música en Matanzas La senda de la buena fortuna lo favoreció al comenzar a trabajar con el músico matancero, director de orquesta, Dámaso Pérez Prado, con quien amplía su catálogo interpretativo y alcanza cotas superiores de admiración en el gusto de los bailadores.

Nadie como él le cantó a Cuba: Vertiente, Camagüey. Florida. Morón. Santiago de Cuba, Manzanillo, Cienfuegos, Guantánamo, Marianao, Varadero…

Alguien o algún empresario para “provocarlo” le llegó a decir que sí, que era muy bueno en todos los géneros musicales, pero que aún estaba por demostrar su valía como bolerista: Perdón y Obsesión, ambas, piezas antológicas dentro de la bolerística latina, cantada a dúo con el tenor mexicano Pedro Vargas.

La voz inigualable del Benny poseía los más diversos matices que le permitían asumir cualquier género, como se ha dicho, y plasmar con gracia criolla, entre otros, un tema que reza así:

“La otra noche en un Café, un mulato guapetón me trató de borrachón y yo ni le contesté. Al tiempo que me paré, se formó la gritería. Le di un trompón en la encía, que dio como treinta vueltas, y por no encontrar la puerta, rompió la mampostería. A un sitiecito llegué, solo por ver a una indiana. A un sitiecito llegué, solo por ver a una indiana. La llamaban la Juliana. Su apellido no lo sé. Al tiempo me desmonté, los buenos días le di. Le pregunté por aquí donde vive viejo Jacobo, y me dijo no sea bobo, que Ud. vino a verme a mí.”

A 62 años de tu partida física te seguimos admirando, disfrutando tu música: Hoy como ayer, como Tú, solo tú sabías interpretarla, porque tuviste Mucho corazón. Sí, Benny, La vida es un sueño, Qué pena me da, que te hayas ido tan pronto, porque como tú, nadie más ha interpretado Bonito y sabroso. (Por: Fernando Valdés Fré/Con información de Internet)