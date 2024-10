En fotos de época: Mambises matanceros

Todo niño cubano lleva dentro un mambí. El de algunos se llama Maceo. Otros, como es lógico, Elpidio Valdés. El mío se llamaba Oliverio Molina. Y no, no lo busquen en EcuRed. Oliverio Molina no existe. ¿O sí? Lo siento, la historia es larga.

De niño yo hablaba solo. Y no es algo que me sucedió solamente a mí. Conversando con otros colegas, periodistas y escritores, descubrí que este es un factor común de la mayoría de las personas que se dedican a la escritura. La manía de contar historias ―algunas reales, otras ficticias― nos viene de la niñez, solo que cuando aquello, por falta de asesoramiento o pura vagancia, los cuentos se perdían en el éter mientras le dábamos patadas a una pelota y nuestros padres se llevaban las manos a la cabeza preguntándose “por qué el chiquito este hablará solo, parece un papagayo”.

De todas las historias que me inventé, mi favorita era la de un mambí llamado Oliverio Molina. Concebí toda una biografía, con detalles bastante elaborados. ¡Tenía foto y todo! Recuerdo haber abierto un libro de historia y, luego de un rato hojeándolo, encontrar al prototipo perfecto para mi personaje imaginario: un hombre del siglo XIX, barbudo y con espejuelos. A día de hoy no recuerdo el nombre del prócer al que le robé la identidad; pero, si me ponen una foto delante, lo identificaría al momento.

Pedro E. Betancourt Dávalos (1858-1933)

¿Para qué les cuento todo esto? Bueno, eso ni yo mismo lo sé. El caso es que hoy se cumple un aniversario más del inicio de nuestras luchas por la independencia y “todo niño cubano lleva dentro un mambí” sonaba a la frase ideal para iniciar una crónica sobre el tema. Pero algo queda claro: ni Oliverio Molina ni Elpidio Valdés ni ninguno de nosotros estaría aquí de no ser por aquellos que empuñaron el machete y dispararon el cañoncito de cuero.

Gerardo Domenech y Gener (1867-1916), fotografiado por Calixto Ruiz de Castro.

Sin más, los dejo con algunas fotografías de personalidades matanceras que participaron en la guerra del 95, gesta en la que nuestro territorio jugó un papel trascendental. La de Oliverio Molina se las debo… Recuerden que no existe. ¿O sí?

Mario García Menocal (1866-1941)

Clotilde García Morejón (1876-1896)

Manuel García Ponce, “El rey de los campos de Cuba” (1850-1895)

Juan Gualberto Gómez Ferrer (1854-1933)

Domingo Lecuona (¿?-1928)

Domingo Méndez-Capote (1863-1934)

Domingo Mujica Carratalá (1865-1895)

Carlos María de Rojas Cruzat (1862-1945)

