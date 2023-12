Tres meses, dos vidas y una decisión

Para Jenna Brown, su primer año en la universidad suponía alejarse de su familia, sus amigos, y enfrentarse al mundo por primera vez en la vida. Su novio le había dejado claras sus intenciones: a partir de ese momento, tenían una relación a distancia y abierta.

Al llegar a la residencia conoce a Naya, su compañera de cuarto, y a Ross, un chico amable, divertido y que ama las películas. Con el paso del tiempo, Jenn y Ross van entablando una relación que comienza como una simple amistad pero luego se transforma en algo más. Entre ellos existe una gran atracción, pero Jenna sabe que en diciembre, cuando regrese a casa, todo volverá a la normalidad. O eso era lo que pensaba antes de conocer a Ross. Paulatinamente, comienza a vislumbrarse cómo esta es perjudicada por el tipo de vínculo que tiene con su novio.

Antes de diciembre, primer volumen de la saga Meses, es un libro surgido originalmente en Wattpad, pero tuvo tanto éxito que la editorial Penguin decidió publicarlo en físico el 11 de noviembre de 2021. Es una novela de romance ligera, bonita y con toques divertidos. Narrada en primera persona por Jenna, está estructurada en 28 capítulos titulados y enumerados, algunos un poco extensos, pero que enganchan y se leen con mucha agilidad.

Todos los personajes del libro tienen una característica que los hace destacar. Jenna, nuestra protagonista, es una chica insegura que se va encontrando a sí misma a lo largo de la historia; mientras que Jack se nos presenta como un chico extrovertido, cargado de sarcasmo y con un pasado por conocer.

Por otra parte, el relato no hubiera sido lo mismo sin los personajes secundarios, pues estos poseen un elevado peso en la historia. Todos forman una gran familia y sin ellos la novela no hubiese sido la misma. Dicho en palabras de la propia autora en la dedicatoria de este libro: “Para cada Jenna que todavía aprende a quererse; para cada Ross que todavía aprende a aceptarse; para cada Naya que todavía aprende a cuidarse; para cada Will que todavía aprende a relajarse; para cada Sue que todavía aprende a abrirse; y para cada Mike que todavía aprende a perdonarse. Este libro es para vosotros”.

La construcción de la relación entre Jenna y Ross se siente realista, con idas y venidas, y momentos tiernos, pero también discusiones. Lejos de idealizaciones, la autora aborda con sensibilidad temas como las relaciones tóxicas y el abuso psicológico. A pesar de los desencuentros y aventuras que suceden, este relato deja reflexiones interesantes que aún hoy son recordadas por los lectores.

Llena de giros argumentales y pasajes emotivos, la trama engancha rápidamente. El final abierto deja deseando leer la continuación lo antes posible, y logra a su vez conectar con los lectores y entretenerlos con una historia adictiva.

Algo muy relevante dentro de la propuesta de la autora es que no se romantizan los comportamientos nocivos de los personajes, importante mensaje teniendo en cuenta que su público está compuesto ampliamente por adolescentes. Joana Marcús utiliza un estilo directo, con diálogos cotidianos y escenas que podrían ser de cualquier universidad. Las descripciones de las fiestas, la convivencia en los dormitorios, las clases y exámenes, hacen que el lector se sienta parte de ese mundo.

En resumen, el principal mensaje que nos deja este volumen es que, a medida que crecemos, la manera en que concebimos las cosas se transforma. Entendemos que hay asuntos que no eran tan de vida o muerte como pensábamos, redefinimos el modo en que nos relacionamos con las demás personas, revaluamos nuestras prioridades y límites y descubrimos facetas que no imaginábamos de nosotros.

Si eres una persona amante del romance juvenil, esta historia no te dejará indiferente y la seguirás recordando mucho tiempo después de haberla leído.

FRASES DE LA NOVELA

“Te quiero, Jen. He estado seguro de muy pocas cosas en mi vida, pero esta es una de ellas”.

“A veces, tenemos que hacer sacrificios por amor. Porque queremos a la otra persona más que a nosotros mismos”.

“Eres lo más cercano a la perfección que he conocido en toda mi vida”.

“Eres mi punto débil, y no sabes lo aterrador y emocionante que es eso”.

“Te crees que no eres suficiente. Pues siento ser el que tenga que decir la verdad. No eres solo suficiente. Nunca lo has sido. Eres mucho más que eso. Eres perfecta, Jen”.

“Nadie me haría reír nunca la mitad de bien de lo que tú lo hacías”.

“Siempre quiere sentarse contigo en el sofá, acompañarte a fumar, escuchar tus tonterías. Es decir, si escucha tus tonterías y no se aburre con ellas… cásate con esa chica, porque es única”.

LA AUTORA

Joana Marcús es una escritora de fantasía, ciencia ficción y romance juvenil, nacida en Mallorca en el 2000. Desde niña supo que le encantaba la escritura, aunque sus primeros textos solo fueron pequeños relatos. A los nueve años le diagnosticaron dislexia y el médico le recomendó leer 30 minutos al día. Fue por aquella época también que, como consecuencia de un proyecto escolar, Marcús fue alentada por su profesora a seguir escribiendo, debido a su originalidad y buen manejo de la redacción. Esto la animó a comenzar a redactar breves historias que iba recopilando en un cuaderno y que le servían como distracción. No fue hasta alrededor de los 11 años que descubrió la plataforma digital Wattpad, en donde comenzó a leer las historias que publicaban otros usuarios, hasta que finalmente a los 13 decidió publicar las suyas propias.

Bajo el nombre de usuario juju1255, Joana Marcús a los 15 años ya contaba con seis textos publicados en la plataforma, pero Irresistible propuesta fue la historia que la hizo conocida, con la que consiguió más de 300 000 visitas.

Debido a este repentino reconocimiento, la autora comenzó a ser víctima de acoso escolar, lo que provocó que se alejara completamente durante dos años de Wattpad y de las redes sociales.

En dos ocasiones ha sido ganadora de los Premios Wattys, por sus novelas Irresistible propuesta en 2016 y Ciudades de Humo en 2019. Es una de las autoras más jóvenes en conseguir un éxito de ventas a nivel internacional. En 2021, Antes de diciembre se posicionó entre las 10 novelas más vendidas en diversos países. En el 2022, fue la autora más vendida solo por detrás de los libros de Harry Potter, posición que le permitió viajar por diversos países para promocionar sus historias.

A pesar de su éxito, no abandona la plataforma que la vio crecer y hoy en día puede encontrarse como Joana Marcús en Wattpad, en donde cuenta con más de un millón de seguidores.

Actualmente vive en un pueblo de la isla junto a sus padres y su hermana, y divide su tiempo entre sus estudios de psicología, sus libros y sus mascotas. Cuenta con más de 800 000 seguidores en Instagram e interactúa a diario con ellos. También tiene un canal de Youtube, donde comparte su amor por los libros, las series y las películas con la comunidad.

Joana Marcús es un ejemplo de los escritores y escritoras que empezaron a dar sus primeros pasos en Wattpad y que finalmente han logrado ver cómo algunas de sus publicaciones han sido reconocidas saltando de la red para ser publicadas en formato físico. La autora refiere que su éxito no fue instantáneo: “Ha sido muy progresivo. Para conseguir las primeras mil vistas tardé casi dos años. Antes Internet no era tan grande como ahora y conseguir público resultaba bastante más complicado. No fue hasta el inicio de la pandemia cuando todo se volvió masivo”.

WATTPAD

Creada en Canadá en el año 2006, Wattpad es una plataforma de lectura social en línea que rompe las barreras entre lectores y escritores. Alienta a los usuarios a crear y compartir sus propias historias en todos los géneros, desde ficción para adolescentes hasta poesía, acción, aventuras y más.

Las historias van desde aquellas que son de dominio público hasta las desarrolladas por usuarios locales que luego pueden publicarlas para audiencias más amplias. Esto significa que los adolescentes y adultos jóvenes pueden escribir y saber que su trabajo puede llegar a muchas personas.

Hay más de 90 millones de personas que usan la plataforma para leer y escribir, dedicando más de 23 000 millones de minutos por mes a diferentes relatos. El 90 % de estos son usuarios de entre 13 y 40 años, y muchos de los escritores son adolescentes mayores o adultos jóvenes.

Wattpad tiene una variedad de funciones para categorizar sus historias y diferentes tipos de contenido, lo que puede ayudar a los usuarios a evitar contenido inapropiado o encontrar el tipo exacto de tema que desean leer o escribir. Puede establecer una clasificación de edad como “Maduro” o para “Todos”. Las historias para adultos de Wattpad reciben una clasificación de edad de 17+. Sin embargo, los usuarios menores aún tienen acceso a estas, por lo que es importante discutir con su hijo qué es apropiado para su edad y por qué. No obstante, de acuerdo con los términos de servicio de Wattpad, los usuarios deben tener 13 años o más. A cualquier persona menor de esta edad se le cancelará la cuenta.

Además, algo que se conoce poco es que los usuarios pueden ganar dinero con su escritura. De manera similar a los obsequios virtuales en transmisiones, los lectores pueden apoyar a sus libros y escritores favoritos de Wattpad donando monedas. Estos deben comprarse con monedas reales a través de cuentas de Apple o Google Play.

CURIOSIDADES SOBRE LA OBRA Y SU PLATAFORMA