Posponen fecha para inicio del Torneo de Apertura de Fútbol

El arranque del Torneo Nacional de Fútbol, que debió tener lugar el pasado sábado en todo el país, quedó pospuesto para una fecha todavía indefinida por la Federación de Fútbol.

En conversaciones sostenidas con el director técnico del conjunto matancero, Louvier L. Ramos, este explicó que el aviso de postergación le llegó a última hora.

“Si bien aún no dominamos todas las causas, en lo personal me imagino que se deba a que algunas provincias no hayan cumplido con las reglas que estipulan una mejor organización para tan exigente torneo”, declaró.

“Sabemos que para un evento nacional todos los territorios tienen un plan de aseguramiento, donde están incluidos la alimentación, el hospedaje, el transporte, la coordinación para el cuidado de los atletas, así como otros elementos. Pero lo principal de todos es el terreno donde van a participar. Para todos estos casos el máximo responsable es el comisionado provincial de cada provincia.

“En cuanto a nosotros, tenemos la suerte de que nuestro comisionado, Orlando Diago, es muy activo y se ocupa de lo más mínimo que pueda acontecer. A veces nos reunimos y nos da algunos consejos a los muchachos y a mí, y cumple con todos los requisitos de sus funciones. Por tal motivo, no tenemos dificultad alguna ni señalamiento por parte de la Federación Nacional para que comience este certamen.

“Por otra parte, que se haya pospuesto este torneo nos favorece, pues tenemos más tiempo para prepararnos y trabajar en algunas deficiencias físicas y técnicas que presentan algunos jugadores incluidos en nuestro equipo.

“Hasta estos momentos, el schedule ess el mismo que recibimos desde hace días. Mayabeque viajará hasta aquí para enfrentarse a nosotros en el mismo terreno de la Eide Luis Augusto Turcios Lima. Después nos trasladaremos hasta Nueva Gerona para medirnos con la Isla de la Juventud, y en un tercer encuentro recibiremos la visita del Once de la Perla del Sur, Cienfuegos. Solamente se han cambiado las fechas, y aún están pendientes por definir”.

(Por Reynol Yll Lavín, colaborador)