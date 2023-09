Apartado 1433: Responde Consejo de la Administración Municipal de Cárdenas

Juan Santiago García Acosta, vecino de Carrillo, No. 467 A, entre Industria y Obispo, municipio de Cárdenas, escribió para relatar sus inconformidades con la terminación de su vivienda.

Comenta: “El pasado 12 de septiembre de 2018, el Consejo de la Administración Municipal (CAM) me otorgó una célula básica de 85 000 pesos, mediante el Acuerdo No. 1042/2018, al amparo del Acuerdo No. 8093/2017, del 23 de febrero del propio año, para construir mi vivienda ubicada en la Avenida 35, parcelo 10, entre Calzada y Coronel Verdugo.

“Desde junio de 2020, la Dirección Municipal de Vivienda (DMV) de Cárdenas dio por terminada la obra (…), pero aún no tengo luz ni agua, mucho menos habitable el domicilio, porque este posee 23.5 metros (m) y deben ser 25 m”.

Según García Acosta, pese a sus gestiones, no ha recibido respuesta de las autoridades gubernamentales del territorio. La OBE, por su parte, tampoco ha aprobado sus necesidades por escasez de recursos materiales. De igual modo ocurre con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado. El remitente también ha demandado ante la Fiscalía del municipio lo que considera flagrantes violaciones. La respuesta no convincente para él llegó fuera del término establecido.

“Yo no quiero más dinero, lo que deseo es que me pongan la corriente, el agua y me otorguen el habitable para así poder disfrutar de mi vivienda”, expresa el lector.

“Soy padre de familia. Vivo agregado con mi esposa e hijos. Espero ayuda para solucionar este problema”.

He aquí el pronunciamiento del doctor Lázaro Vicente Suárez Navarro, intendente del Órgano de Gobierno local, quien designó a Frank Padrón Domínguez, viceintendente del CAM en Cárdenas, para atender el caso.

Tras la entrevista con el demandante, este expuso que su vivienda aún no posee los servicios básicos. En cuanto a la instalación de agua potable, asegura Suárez Navarro, las gestiones con el director de la UEB Norte de Acueducto y Alcantarillado posibilitaron la ejecución del trabajo.

“En cuanto al servicio de electricidad, además del metrocontador, se requieren 30 m de acometida, tres postes secundarios de 30 pies y 250 m de cable, lo cual sobrepasa lo aprobado para dichas prestaciones. Por ello, se realiza la petición a la OBE provincial.

“Explicamos a García Acosta que, para otorgar el habitable, el inmueble tiene que poseer por ley 25 metros cuadrados, y el suyo mide 23. También mostramos el certificado de la Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbanístico donde se aprecia la superficie útil.

“En documentos contenidos en el expediente del subsidiado se comprobó la entrega de 69 barras de acero, 70 sacos de cemento PZ 350, e igual cantidad de PZ 250. También sobrepasa las medidas y linderos de la célula básica habitacional aprobada.

“El pasado 21 de julio fue visitado, de acuerdo con su propia petición, por técnicos y especialistas de la DMV y de la dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanístico, en aras de rectificar las medidas de superficie útil”.