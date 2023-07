La Nota Gamer: Papers, Please, el juego dónde eres un burócrata

¿Alguna vez te has planteado que se siente ser esa persona tras el buró. Te has puesto a pensar cuán placentero sería tener el poder de denegar un documento para arruinarle completamente el día a otro ser humano. Has fantaseado con ser un burócrata gris y ejemplar que vive en una distopía fascista y que trabaja en un control fronterizo entre dos países en guerra? Pues precisamente de eso trata Papers, Please.

El videojuego creado por la desarrolladora Lucas Pope y publicado a través de su empresa 3909 LLC nos pone en la piel de un inspector de inmigración que trabaja para el gobierno de Arstotzka y cuyo puesto se encuentra justo en la frontera con Kolechia, el país enemigo.

Tu misión será cumplir al pie de la letra las directrices de la central a medida que aumentan los requisitos para entrar a tu país. Para ello deberás aprender a identificar a la perfección a terroristas, prostitutas, enfermos mentales, disidentes y alborotadores, para que solo entren a la patria los verdaderos arstozkos.

La trama tiene una línea de progresión lenta y la jugabilidad se puede tornar hasta cierto punto repetitiva, sin embargo, el juego requiere de nuestra completa atención porque el mínimo detalle que pasemos por alto puede tener consecuencias para el jugador y su familia.

Papers, please es una crítica a la burocracia, a la guerra y al nacionalismo. El personaje que representamos es un funcionario gris con esposa y dos hijos que vive en un apartamento pequeño y su salario apenas le alcanza para vivir, pero en cuyas manos está el destino de miles de personas que huyen del conflicto militar y el hambre.

Como dato curioso les cuento que dos cineastas rusos, Liliya Tkach y Nikita Ordynskiy de Kinodom Productions, dirigieron y produjeron una película de acción en vivo de 11 minutos basada en el juego y titulada Papers, Please: The Short Film, protagonizada por Igor Savochkin como el inspector de pasaportes.