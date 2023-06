Seguridad, confianza y actitud en Team Matanzas de Futsal

El primer enfrentamiento entre los equipos de futsal de Matanzas y Mayabeque repletó la tarde de ayer la Eide Luis Augusto Turcios Lima y con un marcador de 6 goles por 1, el Team Matanzas saca sonrisas nuevamente a sus espectadores.

Un encuentro con bastantes amonestaciones, celebrado por un público que antes no estaba, desbordado de confianza y seguridad. Son más los goles anotados que los recibidos y eso los salva este año de no estar en negativos, factor que en el primer campeonato los golpeó y que en este, los pone en el equipo cabecera del Grupo B.

“Contento y satisfecho con el equipo por lograr otra victoria, fue el primer paso y lo cumplimos”, comenta Eduardo Morales, DT.

Los protagonistas de estas anotaciones fueron:

Julio César Téllez Hernández (2)

Alejandro San Martín Thondike (1)

Cristian Santana (1)

Andy Gabriel Perez (1)

Javier Pampin (1)

El primer tiempo como todos es aquel donde se liman asperezas y empiezan a familiarizarse los jugadores, Matanzas vuelve a la delantera y penetra con tres goles en portería contraria. En el segundo tiempo reabre Mayabeque el marcador con 1 gol, pero la suerte no estuvo de su parte, al Matanzas marcar tres goles más y darle Nock-out al conjunto marrón.

El último gol resultó ser el cierre del partido, y con un tiro desde el doble penal, Javier Pampin no duda en cobrarlo, dispara y queda dentro de los palos ajenos.

Lo curioso es que Thondike, capitán del Team Matanzas, es el disparador de todos los penales, y en el momento exacto en que Angola, director del equipo manda a cobrarlo, Pampin está en posición y preparado para decir “déjame a mí, yo lo hago”.

“A la hora del penal, Angola me da el cambio porque yo cobro los tiros libres y los penales, y al llegar al centro lo veo a él ahí y le digo, “lo vas a tirar”, y afirma, y pues lo dejo, “dale tíralo tú”, me doy mucha confianza porque es uno de esos jugadores que no se rinde y no para hasta alcanzar su gol, y mi decisión tal vez sirvió para eso para crear más motivación y confianza porque aquí en Matanzas en el futsal somos una familia”, revela Alejandro Thondike, capitán.

“Confié yo, confió el equipo y confió todo el público”, recalca Thondike, capitán.

Los partidos entre Matanzas y Mayabeque les recuerdo que han sido muy parejos, ambos son equipos nuevos formados desde lo bajito y poco a poco se superan, pero Matanzas esta vez termina por encima. Con solo tres partidos, el grupo de Facebook de Futsal Total Cuba, posiciona a Matanzas entre los cuatro mejores de Cuba, y aún faltan más de 10 juegos.

“Los esfuerzos esta vez son claves, y entendemos la ausencia en algún momento de uno que otro muchacho, Angola y yo, somos padres y comprendemos cuando un jugador tiene problemas en casa, cuando no puede venir porque no ha cobrado en el trabajo, y por otros motivos, que nosotros como seres humanos respetamos pues sabemos que cuando vienen dan el cientocincuenta porciento y salen a la tabla a darlo todo, cosa que ha quedado demostrada”, afirma Ángel Zamora, entrenador.

Y es válido aclarar que los integrantes del Team Matanzas de futsal están manejando a la perfección los tiempos de juego, y saben cómo actuar con un marcador a favor o en contra.

“El ánimo de este equipo ha estado por encima de todo, desde que entran al tabloncillo hasta que se van, tanto en los entrenamientos como en los juegos, no es como el año pasado en donde faltaban 5 o 6 muchachos, ahora hay más que suficientes y todos están presente apoyándose los unos a los otros”, aclara Eduardo Morales, DT.

El segundo año para Matanzas y que buenos resultados ha mostrado, con actitud y aptitud demuestran que tienen el control y sobre todo la confianza.

(Por: Roxana Rodríguez Martínez)

