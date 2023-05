En medio de la nada, un crimen y 12 sospechosos

“Lo imposible no puede haber sucedido; por tanto, lo imposible tiene que ser posible, a pesar de las apariencias”.

La vida de un hombre ha sido brutalmente arrebatada en el curioso escenario de un ferrocarril atrapado en la nieve. Los sospechosos no podrían ser más dispares: una docena de pasajeros de distintas edades, clases sociales y nacionalidades.

Asesinato en el Expreso Oriente es una novela escrita por Agatha Christie, que se dio a conocer en 1934. Está recreada en un lujoso tren que simboliza la sofisticación en aquellos tiempos, el cual recorría una ruta que conectaba Europa con Asia, y era utilizado principalmente por miembros de la alta sociedad. El hecho de que este crimen ocurriera en dicho entorno exclusivo agrega un elemento de intriga.

El destino ha colocado a Hércules Poirot, el detective más famoso del momento, en el camarote contiguo al del fallecido. Este irá reuniendo pistas para descubrir cómo se desarrollaron los acontecimientos en la noche del asesinato. Es un personaje que se caracteriza por el orden, método y enfoque científico, que utiliza para resolver los crímenes. Esto demuestra la creciente influencia de la ciencia en la época en la que escribía Christie.

Al momento de la publicación del libro, la Primera Guerra Mundial recién había terminado y el mundo se recuperaba de sus efectos devastadores. Ambientado en un contexto de entreguerras, refleja algunos de los cambios sociales de esta época, como los avances en la tecnología y la creciente presencia de las mujeres en la vida pública.

Aborda temas de moralidad, a lo largo de la historia se plantean preguntas sobre qué es lo correcto y se desafían las ideas convencionales sobre la ley. Se pueden ver algunos de los conflictos políticos que estaban presentes en Europa en la década de 1930, como el nacionalismo y la xenofobia, a través de algunos personajes.

La trama de la novela es intrigante con giros inesperados. La autora teje una red compleja de pistas y sospechosos, cada uno con un motivo y una coartada, lo que hace que la solución del misterio sea una tarea fascinante para el detective y el lector, un ejemplo excepcional de la literatura policiaca clásica.

A pesar de que casi todos los libros de la autora tienen cierta similitud en cuanto al desarrollo argumental, estilo narrativo y descripción de los personajes, es innegable que son uno de los mayores referentes dentro del género en cuestión. Resulta imposible dejar de mencionar a Agatha Christie cuando hablamos de misterio y asesinatos, por lo que sus ejemplares son una elección certera para todo lector que logre resistir la tensión desde las primeras páginas hasta el esclarecimiento del crimen.

FRASES DE LA NOVELA

“El tiempo cura todas las heridas, dicen, pero el tiempo también puede ser un recordatorio constante de lo que se ha perdido”.

“Es la venganza lo que hace que el mundo gire. Sin venganza, el mundo estaría paralizado”.

“La ley es la ley, pero a veces la justicia es más importante que la ley”.

“No hay nada como el miedo para hacer que la gente sea honesta”.

“Todo el mundo tiene sus razones para actuar como lo hace. Incluso los criminales”.

“La verdad, como siempre, será extraña”.

CURIOSIDADES DE LA OBRA

1. La novela es una de las obras más conocidas y aclamadas de Agatha Christie, y fue adaptada varias veces al cine, la televisión y el teatro. La versión cinematográfica de 1974, dirigida por Sidney Lumet y protagonizada por Albert Finney como Hércules Poirot, fue especialmente exitosa y recibió seis nominaciones al Oscar.

2. Poirot, el detective belga que investiga el asesinato en la novela, es uno de los personajes más populares y reconocibles de la literatura policiaca. La autora contó que se inspiró en los refugiados belgas que conoció durante la guerra para darle vida a este personaje. Escribió un total de 33 novelas protagonizadas por él.

3. El título original de la obra era Asesinato en el coche de Calais y ha sido traducida a más de 60 idiomas.

4. La idea de la novela provino de un viaje en tren que Agatha Christie realizó en 1928 en el Orient Express, que la llevó desde Estambul hasta Calais. Durante el viaje, la escritora tomó idea de los lujosos vagones y decidió que sería el escenario perfecto para un asesinato.

5. Cuando Agatha Christie escribió esta novela, se inspiró en dos hechos de la vida real. Por un lado, el atasco de un tren por más de seis días debido a nevadas; y por otro, el célebre secuestro del hijo del aviador Charles Lindbergh.

SOBRE LA AUTORA

Agatha Christie (1890-1976) fue una novelista británica considerada como una de las más grandes escritoras de todos los tiempos con más de dos mil millones de ejemplares vendidos. Tuvo una infancia feliz dentro de una familia acomodada. Recibió una educación hogareña y a pesar de que su madre creía que los niños no debían aprender a leer hasta la edad de ocho años, Agatha aprendió a los cuatro.

Le fascinaba Sherlock Holmes, le leían literatura gótica y policiaca, y se le daban muy bien las matemáticas, lo cual explica por qué escogió la literatura criminal, por ser un cúmulo de acertijos que hay que resolver a través de pistas.

Escribió 66 novelas policiacas, 14 obras de teatro y más de 150 relatos cortos; además de seis libros bajo el seudónimo de Mary Westmacott, orientados hacia la exploración de las relaciones humanas y la psicología. Creó dos de los personajes detectivescos más famosos de la literatura: Hércules Poirot y Miss Marple, pero nunca los reunió en una misma novela.

En una grabación redescubierta y lanzada en 2008, la autora expresó sus motivos: “Estoy segura de que no les agradaría encontrarse. A Hércules Poirot (…) no le gustaría que le expliquen cómo hacer las cosas, o que una vieja solterona le haga sugerencias”. Recibió varios honores por su trabajo, incluyendo la Orden del Imperio Británico y el título de Dama Comendadora por la Reina Isabel II, es la única escritora mujer que lo ha conseguido exclusivamente por su trabajo. Sus viajes por el mundo le permitieron conocer diferentes culturas, esto se refleja en su variedad de personajes.

En la mayoría de sus obras el asesinato ocurre por envenenamiento, puesto que la autora ejerció como enfermera voluntaria y atendió un dispensario durante la Primera Guerra Mundial. En este período nace su primera novela, El misterioso caso de Styles, donde por primera vez presenta a sus lectores un asesinato con el arma homicida de los venenos.

En el invierno de 1926, Agatha tenía 36 años, había perdido a su madre y descubierto que su marido tenía una relación paralela con Nancy Neele. El 4 de diciembre de dicho año apareció su coche con un choque frontal. La reina del suspenso tuvo en vilo durante 11 días a investigadores, lectores, curiosos y a dos de los escritores de policiacos más famosos de Gran Bretaña: Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, y Dorothy L. Sayers, autora de la serie Lord Peter Wimsey.

Se realizó la operación policial más grande que hasta entonces se había visto en el Reino Unido. El 14 de diciembre de 1926, Agatha fue identificada. Se había registrado en un hotel como Theresa Neele. Usó el apellido de la amante de su esposo. En aquel momento Christie no pudo explicar lo sucedido. No recordaba nada. Archie fue el que informó a los periodistas: “Ella no sabe quién es (…) ha sufrido la pérdida más completa de la memoria”.

Por más de 95 años, historiadores, biógrafos y novelistas se preguntaron qué fue lo que ocurrió: ¿depresión?, ¿amnesia?, ¿venganza? ¿marketing?, ¿intento de suicidio? ¿un fallido intento de asesinato? Christie mantuvo el misterio como si fuera un personaje de sus novelas, ni siquiera se refirió al hecho en su autobiografía.

Agatha Christie fue una autora talentosa, cuyo legado continúa siendo una fuente de inspiración para los amantes del misterio. Su estilo de escritura ingenioso junto con sus personajes icónicos y tramas intrigantes han asegurado su lugar en la historia de la literatura y la cultura popular. El último libro donde aparece su detective belga permaneció guardado en una caja fuerte, con orden de que no viera la luz pública hasta que ella falleciese.

Otros títulos publicados: Diez negritos, El asesinato de Roger Ackroyd, El misterioso caso de Styles, La casa torcida y Muerte en la vicaría.

(Por: María Karla Pérez Romo y Odalis Sosa Dencause)